新聞眼／大罷免是兩面刃 民進黨禍福難料

農曆年前，政壇不平靜。大罷免 如燎原之勢蔓延全台，行政院宣布「凍結對地方政府一半補助」和「對選罷法提覆議」，無疑是府院黨正式參戰的訊號，只不過這樣的參戰對民進黨 是福是禍？殊難預料。

提出「大罷免」的是民進黨立院黨團總召柯建銘，但從過去罷免歷史來看，政黨過於介入罷免行動未必是好事，所以朝野各黨「默契」是儘管每次罷免都有政黨隱身其後，在第一線動作的總是「民間團體」，這也解釋為何民進黨在第一時間會對大罷免持高度保留甚至切割的態度。

不過，隨議題延燒，民進黨顯已無法自外於「大罷免」浪潮。在中央政府總預算 被大幅刪減、凍結後，行政院宣布將對「地方補助凍結一半」，可說是為大罷免添加柴火的大殺招，因一般民眾對預算被刪很難有感，但若影響到地方建設就完全不是這麼一回事，凍結地方政府一半補助顯然完全是針對大罷免而來。

至於「選罷法覆議」，在朝小野大情況下，覆議案絲毫沒成功機會；且此次修正的選罷法並無涉門檻提高，只是「檢附身分證影本」而已，覆議正當性不足，但政院還是立刻宣布提出覆議，背後原因就只是為已經「偷跑」的罷免案「以空間換取時間」罷了。

行政院跟進並用政策手段呼應大罷免，看起來合情合理，但卻是實實在在的兩面刃。大罷免一旦成局，綠營也不能倖免，而且極可能變成「第二次立委選舉」。從目前各種民意反應來看，並不是一面倒對民進黨有利，如果罷免結果反而是對民進黨不利，別說行政院長卓榮泰，恐怕連賴清德的主席位子都坐不穩。

尤其，「凍結地方一半補助」看似要讓全民對在野黨「同仇敵愾」，但民進黨執政縣市卻是拿比較多中央政府補助的地方，幾番操作下來，會讓人民對在野黨「同仇敵愾」，還是反而讓民進黨「機關算盡，反誤了卿卿性命」？著實難說得很。