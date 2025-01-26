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黑白集／挑戰選民 更大羞辱等著老柯

黑白集
民進黨立法院黨團總召柯建銘發布「超甲級甲動」，要全體綠委成立罷免服務站。（記者曾原信／攝影）
民進黨立法院黨團總召柯建銘發布「超甲級甲動」，要全體綠委成立罷免服務站。（記者曾原信／攝影）

民進黨立院黨團總召柯建銘發布「超甲級甲動」，要全體綠委成立罷免服務站。同一天，作為大罷免首戰的拆樑行動雖已重挫，餘波未止，基隆地院駁回NET請求確認基隆東岸商場所有權之訴，等同宣告拆樑「再吞一敗」。聲稱天天面對藍白羞辱的柯建銘，如果不想遭受選民更大的羞辱，應引以為鑑。

拆樑行動正是大罷免的濫觴，雖然是基隆東岸商場移交糾紛所引起，實則是藍綠地方政權之爭的延續，民進黨選輸翻桌；名為公民團體的自主行動，卻處處看到民進黨指導介入的影子。民進黨的戰略即是希望拆樑後帶起罷免藍委潮，進而扳回國會劣勢。

民進黨說沒參與罷樑，民進黨秘書長林右昌卻積極介入，連中選會主委李進勇都涉入；兩位民進黨前市長圍毆現任市長，也能號稱公民行動。但隨著基隆市府訴訟拿下四連勝，連罷樑首要理由也不成立，檢方又起訴了涉賄的廠商、前市府官員，難怪罷免案遭質疑是綠色政商勢力反撲，人民最終也以選票還謝國樑公道。

從罷樑案看大罷免，綠營當家作亂更甚，連總預算都能漫天造謠催化大罷免。賴清德才說「勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤」，柯建銘就不演了，直接發布「超甲級甲動」，強調大罷免時機成熟。但民進黨已被看破手腳，老柯還想繼續挑戰選民？

罷免 民進黨 柯建銘

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