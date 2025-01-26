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憲訴法提釋憲明顯政治操作 藍白籲有風骨大法官挺身護憲

台灣新聞組／台北26日電
國民黨立委吳宗憲。（本報資料照片）
國民黨立委吳宗憲。（本報資料照片）

賴清德總統公布「憲法訴訟法」修正案，民進黨團聲請暫時處分與釋憲，但24日傳三位大法官技術性缺席憲法訴訟法的暫時處分審理，因此憲法法庭未達最低人數，致無法開庭，未做成決議。藍委直言，連大法官都看不下去，不想為民進黨荒腔走板的暫時處分繼續背書。白委則喊話，相信現任大法官中，還是有少數有良知，若有風骨就應該要站出來守護憲法。

本報系聯合報報導，國民黨立委吳宗憲表示，在憲判第九號判決中，這幾位大法官曾經表示，只有生效的法律才可以做違憲審查，所以此次憲訴法的暫時處分，大法官根本沒有受理的空間，但悲慘的是，這些大法官又沒有勇氣駁回，只能部分人技術性缺席，讓法庭無法審理。

吳宗憲認為，這樣的事件反映出三件事情。第一是這些大法官比基層法官更沒勇氣。第二是執政黨有多麼的可怕，連大法官都不敢對抗，台灣是否已經走向獨裁？第三是「民進黨國會內投票輸你就想暴力，霸占主席台打架也打輸你，就只能退居控制憲法法庭，現在連憲法法庭都沒招了，不知道民進黨如何繼續秀下限？」

台北中國時報報導，國民黨立委李彥秀說，24日至少三位大法官選擇技術性缺席，並未開評議庭，賴清德對憲法法庭下政治指導棋，把自己當成「太上大法官」，現在連大法官都看不下去了，不想繼續為民進黨荒腔走板的暫時處分繼續背書。

民眾黨立院黨團黃國昌表示，賴清德應儘速依法補提名大法官候選人，別再把政黨利益凌駕於國家利益之上，別跟民進黨團總召柯建銘一樣，以為自己真的是皇帝。

民眾黨立委林國成說，針對《憲訴法》修法提出釋憲，明顯就是政治操作，相信現任大法官中，還是有少數有良知，若有風骨就應該要站出來守護憲法，或是迴避，不能因為有政治介入，就不堪壓力。他同時呼籲賴清德盡快提名能讓社會接受的大法官候選人，這才是唯一的解套辦法。

大法官 民進黨 賴清德

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