大罷免春節無休 被點名立委回防選區

國民黨立委葉元之被綠營點名罷免。(圖／葉元之辦公室提供)

民進黨 立院黨團總召柯建銘喊出罷免 41席區域藍委，全台連署開跑，綠營特別點名藍委葉元之、羅廷瑋。國民黨方面擬採「精準罷免」，鎖定民進黨團幹事長吳思瑤、綠委吳沛憶。藍綠也趁春節 時，回防選區。

本報系聯合報報導，民進黨人士表示，大罷免是「傷敵也會自損」的戰術，多位北部綠委去年初都以相當驚險票數當選，若綠營發起罷免戰，藍營勢必鎖定他們進行報復罷免。

吳沛憶表示，民代職責應是帶給社會穩定和安定，不是帶頭作亂，如果發生這種報復性罷免，她不是軟弱的人，一定勇於面對，但更希望大家可以把市民權益放在第一優先。

對於被點名罷免，吳思瑤表示，對於毫無正當性的罷免，絕對會做好準備迎戰，她在士林北投從市議員到立委服務逾二十年，一直都保持高標準，基層民眾也都能感受到她真誠服務。

葉元之昨天前往市場發送春聯，全程直播。他表示，去市場發春聯，是他當新北市議員就有在做的事情，「不用什麼事情都扯到罷免」。

羅廷瑋在農曆年前已經積極掃街，屢現身於地方活動，隨著立法院休會，將重心放在地方經營。大年初一會與台中市長盧秀燕合體，發放小紅包，給予市民祝福。

台北中國時報報導，全台大罷免潮，農曆春節期間「不斷電」，預計年後「開罷」；銓敘部官員喊話，罷免等於選舉，未來大罷免潮開始，會通函各機關，比照選舉年，祭出公務人員行政中立法規範。

民進黨團總召柯建銘喊出，立法院2月3日開工要處理「選罷法」覆議案，全國41選區的罷免案就會送中選會，過年通關密語是「恭喜發財，罷免書拿來」。不少公民團體已在全台發起罷免，不過，全罷機率很低。