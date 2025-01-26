新聞評論／雙遭司法神龍擺尾 川普、賴清德應亢龍有悔

賴清德總統。（本報資料照片）

以完全執政之姿重返白宮的川普 ，風光上任四天即踢到第一塊石頭：西雅圖聯邦法官發布臨時限制令，暫緩執行川普限制出生公民權行政命令。雖然川普說他會提上訴挑戰限制令，這也是他的權利與權力，但從中也可嗅出川普的些許無奈，畢竟此案大概會送美國聯邦最高法院裁奪，已注定將進入耗時甚久的司法戰場，難免綁手綁腳。

巧合的是，憲法法庭在春節前最後一次評議庭，雖然僅餘八名大法官 仍普遍被認為是「偏綠友賴」的組成結構，卻意外並未對賴清德總統剛公布的憲法訴訟法作出暫停施行的暫時處分，據悉關鍵因素是，至少有三位大法官或不認同民進黨 聲請暫時處分的理由，或不願大法官角色沾染過多政治，最終選擇「技術性缺席」評議庭，總算挽回些許大法官的清譽與司法公信。

分析當前美國聯邦最高法院的九位大法官組成結構，普遍認為首席大法官羅伯茲和由共和黨總統任命的五名大法官是保守派；其餘三名民主黨總統任命的大法官為自由派。

在川普這一任期，預計有兩位立場最保守的大法官可能交棒，有著國會多數優勢，外界普遍認為強勢的川普將提名「川友友」繼任。甚至他去年底才剛當選，美媒即報導，台灣出生的聯邦第五巡迴上訴法院法官何俊宇，被看好可望成為首位台裔美國大法官。

雖然如此，但從聯邦最高法院以九比○裁定前總統拜登時期通過的TikTok「不賣就禁」法案並未侵害美國上億用戶言論自由，卻被川普以行政命令將禁令延後75天實施，且保守派與自由派各有一大法官提協同意見書，質疑美國政府稱TikTok「內容操控」的合理性來看，顯然川普與司法權間仍存在著不少值得玩味的「貓膩」，也顯示對於是否能事事都能盡如己意？就算強如川普心中也不見得全都有譜。

總統選票、國會席次均居多數的川普，面對司法權仍有必須謙卑之時；反觀雙少數執政的民進黨政府，從蔡英文執政時期即遍嘗完全執政帶來的「司法權紅利」，以致迄今依舊抱持著操弄心態，甚或視憲法法庭為幫忙把守最後一關的「看門護院犬」，久而久之，人民又豈會正視司法權的崇高與獨立？

賴清德總統公布憲訴法後，外界多研判憲法法庭所餘八位大法官的「多數意志」可能仍會如過去一般，依民進黨劇本凍結新版憲訴法不讓上路。如今卻傳有大法官「技術性休假」，致無法依舊法達到評議及作成裁判門檻，也等於將球又拋回賴總統，未來若遲遲無法提出獲國會至少同意兩名的大法官，就算憲法法庭直接判決憲訴法違憲，只會製造更多爭議、也更為坐實自甘為賴政府的「看門護院犬」。

在龍蛇之交的此時此刻，川賴雙雙中了司法權一記「神龍擺尾」，民主政治的可貴就在於權力分立，更不該讓司法權成為行政權的搖擺狗。面對寓意更為靈動的小龍年，川賴更該深思「亢龍有悔」的真義。