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藍委拋修憲：直接公投罷免總統

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北26日電
民進黨立院黨團總召柯建銘喊大罷免藍委，國民黨立委翁曉玲則拋出修憲直接公投罷免總統。圖為賴總統25日到台南震災區視察。（記者劉學聖／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘喊大罷免藍委，國民黨立委翁曉玲則拋出修憲直接公投罷免總統。圖為賴總統25日到台南震災區視察。（記者劉學聖／攝影）

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，這股戰火恐燒向賴清德總統。國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法增修條文第二條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統。

翁曉玲提案修憲，增訂人民直接公決罷免總統的相關消息一出，引起不滿綠營執政的網友熱烈回響。翁曉玲表示，我國的總統罷免制度是訂在憲法當中，倘要針對總統，提案修正讓人民也可連署罷免總統的話，仍須透過修憲，而非直接修「總統副總統選舉罷免法」。她知道修憲門檻高，但對於實現「直接民權」，這是很重要的議題。

翁曉玲說，雖常講中華民國是雙首長制或半總統制，這些年實際運作下來，已傾向總統制，甚至有「超級總統制」的說法，總統權力大。既然人民可選舉總統，人民也應有一定的權利，可經由一定的連署、提案，再進行罷免總統。

翁曉玲表示，她參酌「總統副總統選舉罷免法」規定，連署門檻是選舉人總數的1.5%，便可推舉總統候選人，以及「公職人員選舉罷免法」，罷免連署人達原選區選舉人10%就可進行罷免，提出修憲草案。

翁曉玲說明，總統罷免案經由中華民國自由地區選舉人總數1.5%以上提議，自由地區選舉人總數10%以上連署提出即成案，選舉人總額過半數投票，有效票過半同意罷免時，即為通過。

翁曉玲提到，她知道議題敏感，但希望可以讓人民思考，為何只能罷免立委，整個國家尤其政府的決定權都由總統一人掌控，若國家、社會亂，不正是無法治亂的根源。會與國民黨團成員討論後，才會視情況正式提案。

據了解，另有藍營人士倡議，可考慮將憲法增修條文第二條，正副總統罷免案，須經全體立委三分之二同意後提出，下修為二分之一。

針對翁曉玲提案，國民黨立委吳宗憲說，修憲以現階段而言有困難，這是好構想，但現實上做不到。

國民黨立院黨團書記長林思銘說，黨團原則上尊重翁委員見解，黨團方面會先廣泛了解各界及專家、學者意見並溝通討論，在凝聚出最大共識後，才會做出最後的定論。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，支持翁曉玲的提案，因為中華民國有罷免制度，應可考慮由人民來提案罷免總統。

東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，相較於對縣市首長、民意代表的罷免，都是人民可直接連署提案，實現真正的直接民權，那罷免總統的提案，實也應比照辦理，不可再任由兼任民進黨主席的賴清德總統可控制的立委提議與同意，而應交由人民直接連署並表決，以展現賴清德所謂「更大的民主」。

罷免 國民黨 中華民國

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