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稱預算被刪沒錢關水門 藍斥經部關門算了

記者屈彥辰／台北26日電
國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇。（本報資料照片）
國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇。（本報資料照片）

經濟部於臉書發文，聲稱因預算遭刪減、凍結，全台3000多座防洪水門，維護運作會因水電費刪減而無法操作。國民黨立委洪孟楷批經濟部關門算了。國民黨立委王鴻薇說，要拿人命陪葬嗎？

經濟部於臉書發文，聲稱因預算遭刪減、凍結，全台3000多座防洪水門，維護運作會因...
經濟部於臉書發文，聲稱因預算遭刪減、凍結，全台3000多座防洪水門，維護運作會因水電費刪減而無法操作；圖為新北水門。（本報資料照片）

經濟部在臉書發文，表示預算被指定用途刪減和凍結，對人民的服務也將會受到影響。全台3000多座防洪水門，維護運作會因為水電費刪減而無法操作，不僅增加淹水風險，恐怕會影響到人民生活。

洪孟楷說，馬政府時代總預算1兆9000多億可以做事，蔡政府時代預算2兆8000多億可以做事，現在賴政府預算2兆9000多億，史上最高，卻什麼都不能做，這樣合理嗎？想要恐嚇、情勒國人，甚至用「碰瓷」的方式聲稱，經濟部連水門都沒辦法關。如果真這麼離譜，經濟部先關門算了。

洪孟楷表示，無能的政府拿到史上最高的預算，處處沒辦法做事，恐嚇、情勒人民，還有什麼步數？現在大過年的，不要逼人民把不好聽的話說出來。經濟部及相關部會真的好好思考，盤點手握資源，不要用情勒語言對付人民。

王鴻薇說，民進黨拿總預算鬥爭在野黨，無所不用其極。經濟部說的，到底是什麼大謊言？不僅要砍基層，連人命都不管了嗎？網友非常憤怒，為了總預算，要拿人命祭天、陪葬嗎？

王鴻薇強調，這次總預算創史上新高，連水門都關不上，請問民進黨要自證自己多無能？難道民進黨要繼續由各部會，拿納稅人的錢，繼續製造謠言、恐慌，嚇唬人民嗎？人民眼睛雪亮，也不是三歲小孩，如果連水門都關不上，民進黨應該下台。

預算 民進黨 洪水

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