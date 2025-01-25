新聞評論／執政若像哭窮認真 賴政府還怕車子沒油？

總預算被刪，行政院長卓榮泰四度親自舉行記者會說明影響，直播畫面打上「無法聘用手語老師」字幕。（取材自行政院開麥啦）

今年中央政府總預算 遭刪2000億元（台幣，下同，約61億美元），總額仍高於去年，卻把不少自肥及吃香喝辣的問題都打出原形。不堪的是，政府各部門隨即演出哭窮戲碼：總統府通知府內員工無法發春節獎金，行政院稱請不起手語老師，監察院取消給記者的免費咖啡、柯文哲案也無法辦，數發部稱民眾將無法上網買車票，NCC則說iPhone手機上市都受影響。如此小頭小臉的哀號，對比堂堂2.9兆的預算，真是突梯滑稽！

人們心知肚明：這些忙不迭的叫苦哭窮，是在幫剛剛升火揚帆的「大罷免」送風。綠營深知觀眾要鎖定升斗小民，對在野黨才有殺傷力，因此戲碼便每下愈況。但招招如此細瑣，便不免讓民眾看出破綻。例如，iPhone無法上市的說詞去年已用過，今年就漏風了。總統府員工春節獎金應出自去年預算，說今年的劍會砍到它，也太離奇。監察院要辦柯文哲，不少民眾敬謝不敏，說留給司法處理就好。至於行政院請不起手語師，更挨批是「欺負弱勢」，也被戳破該標案早已決標，分明在說謊。

民進黨 習慣了舒適的執政暖陽，被刪減一點預算就鬼哭神號，未免太誇張。尤其，刪減後的預算仍是史上新高，政府要說什麼事都不能做了，民眾說什麼也不相信。賴清德 還形容，預算大刪減，「讓國家成為一台無油可動的車子」；這種話，根本在自我貶抑。民眾黨立刻反嗆他：「不會開車，就換人開！」實情是，這次刪減的預算，只是讓這部車不能再鑲金包銀，不能再讓親信或利益團體免費搭便車，根本沒動到油錢。

看到政府部門這些呼天搶地的預算哭窮戲碼，人們最大的感慨是：如果民進黨執政，有這麼認真就好了！民進黨執政，近年已出現因循怠惰、止步不前的疲態，看不到任何思維上的開闊或進化。例如，能源政策錯誤百出卻不反省，環境惡化而不思改善，詐騙橫行而束手無策，司法不公且日益傾頹，生育率低迷而自殺率攀高；包括過度強調本土化的教育政策，正逐漸使下一代失去國際視野。這些，都不是「車子沒油」的問題，而是駕駛態度不良、玻璃髒汙遮蔽視線及車輛保養欠佳所致。

民進黨手握執政大權，無法善加運用來造福人民，卻一味指控在野黨杯葛；這種心態，完全辜負了自己的執政地位。最近數發部的表現，就是說明這個政府「尸位素餐」而預算該刪的最好案例。十日前，台灣北部海底電纜斷纜，國安局指控是遭某艘具中共背景的權宜輪蓄意破壞，卻未提出具體追訴行動。前兩天，台灣和馬祖間兩條電纜斷纜，數發部立即召開記者會說明，稱電纜是「自然劣化」所致。如此一來，豈不打臉國安局「中共破壞」的指控？

數發部之所以不惜打臉國安局、承認電纜斷是「自然劣化」，主要是為搶搭預算哭窮的列車，告訴民眾：海底電纜劣化就要花錢重鋪，預算遭砍，「社會韌性」就會變脆弱。先前電纜斷是「怪中共」，現在電纜斷要怪「在野黨」，多麼方便！不僅如此，數發部長黃彥男還說，預算被砍，「就像跟詐騙集團舉手投降」。問題是，數發部成立兩年半，又對打詐發揮了什麼功能？台灣每天詐騙金額高達四億多，賴清德卻只會責怪基層員警打詐不力，不覺得太瞎嗎？

政府各部門極力哭窮，也許能激化一些民眾對在野黨的憎厭，有助大罷免的催動。然而，相對於賴政府手上擁有的近3兆資源，這些表演不僅假惺惺，更反襯出民進黨的執政散漫和無能。說真的，賴清德這部車，哪是油的問題？