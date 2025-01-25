「壯世代」用詞排擠身障疑慮 衛福部官員憂加劇社會分裂

衛福部政務次長呂建德表示，雖認同壯世代用於公民倡議，但該用詞不適合用於立法，且「壯」字也有排除身障者的疑慮。(本報資料照片)

民眾黨立委吳春城積極推「壯世代促進法」完成三讀，卻爆早將「壯世代」三字註冊商標，被質疑圖利。衛福部次長呂建德婉拒該用詞，遭民眾黨提案凍結次長特別費2分之1。呂建德今(25)天表示，雖認同壯世代用於公民倡議，但該用詞不適合用於立法，且「壯」字也有排除身障者的疑慮。

呂建德昨天(24)在臉書發文，認為「士可殺，但不可辱」，從社會科學、國際政策實務而言，壯世代是不明確的法律、學術概念，政策上也不可執行；國際勞工組織（ILO）定義45歲以上為中高齡；聯合國定義65歲以上是高齡，從未以55歲作為切分界線，「本人堅持原則與見解，不服來辯，隨時候教。」

今天受訪時，呂建德重申，自己認為壯世代作為公民倡議用詞，解決超高齡社會的問題並無疑慮，但直接用於立法，因牽涉人民權利義務與行政機關必要作為，必須深入探討，而實際查詢Google Scholar學術搜尋系統，國際上確實並無任何文獻使用「壯世代」一詞，相關詞彙多用於健身房的廣告等處。

呂建德表示，使用「壯世代」一詞必須謹慎，是否排除「身體不壯」、「心理不壯」的身心障礙者？國家以此取名、立法，恐讓社會更加分裂，政府角色應是促進社會融合、資源再分配，並實踐社會正義，而不是錦上添花，資源分配到「壯者」身上，已違背民主國家應照顧社會弱勢，不漏接任何公民的角色。

吳春城的提案中，將55歲以上定義為壯世代。呂建德表示，不解此定義如何畫分，兒童、青年是國家未來主人翁，「難道不是壯世代？」考慮青年世代在所得以及資產上，受全球化以及產業外移的因素影響，相對不利，若要立法支持青年世代，自己反而相當支持。

呂建德說，國家資源應投資在兒童及青年，透過政策提供民眾可負擔的托育及教育資源，針對55歲以上民眾，則應規畫二度就業 、經濟穩定的退休制度，與可負擔、高品質的長照服務，終極目標是「幼有所長、壯有所用、老有所終。」