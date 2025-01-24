我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建

大罷免遍地開花 韓國瑜、侯友宜接力合體葉元之

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委葉元之。(圖／葉元之辦公室提供)
國民黨立委葉元之。(圖／葉元之辦公室提供)

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免41名區域藍委，全台連署開跑，綠營特別點名藍委葉元之、羅廷瑋。國民黨方面擬採「精準罷免」，鎖定民進黨團幹事長吳思瑤、綠委吳沛憶。藍綠在此春節的動作，皆容易被解讀為固樁。

這股罷免潮，藍綠雙方各有被點名者，也趁農曆春節時，回防選區。

以藍營方面言，葉元之積極展開掃街，走入基層和市民問早問好又道新年好。今日上午，葉元之前往市場發送春聯，全程於YouTube直播，民眾反應有冷有熱。

葉元之說，他今日去市場發春聯，是他當新北市議員就有在做的事情，「不用什麼事情都扯到罷免」，連成立服務處都扯反罷免，這本來就是他會做的事情，把他所有本來就會做的事情都講成反罷免，那是民進黨的套路，貼標籤，抹黑本來什麼事情都不做，為了反罷免才開始做，不要落入民進黨的標籤。他從當議員開始，就非常積極跑地方行程。

葉元之透露，明日在他的服務處舉辦新春寫春聯活動，立法院長韓國瑜早上10時20分會到，大年初一（1月29日）新北市長侯友宜在板橋拜廟，他也會去。其他時間參加廟宇的活動，而這也是每年例行公事。

另一方面，羅廷瑋在農曆年前已經積極掃街，屢現身於地方活動，今日上午於台中建國市場，舉辦新春揮毫及義剪活動，隨著立法院休會，將重心放在地方經營。過年期間，也會慰問消防隊一同吃飯。

羅廷瑋於大年初一，會與台中市長盧秀燕合體，發放小紅包，給予市民祝福。據稱，羅廷瑋本就深耕地方，掃街、發春聯等為每年春節必做的事情，不必與罷免聯想太多。

對於被點名罷免，吳思瑤表示，對於毫無正當性的罷免，絕對會做好準備全面迎戰，她在士林北投從市議員到立委服務逾20年，一直都保持高標準，基層民眾也都能感受到她真誠服務，這陣子民眾都主動表達擔心，更對這種惡罷感到憤怒與不解，接下來不管藍營如何出招都會做好準備迎敵，相信邪不勝正，這是一場捍衛台灣及專業的戰鬥。

吳沛憶表示，民意代表職責應是帶給社會穩定和安定，不是帶頭作亂，如果發生這種報復性罷免，她不是一個軟弱的人，一定勇於面對，但更希望大家可以把市民權益放在第一優先。地方人士分析，民進黨在北部對於罷免藍委仍在觀望，但地方上防止藍營罷免綠委的「防禦工事」已開始動作，吳沛憶近日在選區掛上看板數量有增加，似乎已默默在準備。

民進黨人士表示，相較士林北投中正萬華需更加注意，2024選舉是三腳督加上于美人吸票作用、鍾小平仇恨值高，否則吳沛憶當時真的很危險，如今又被鎖定罷免，吳一定非常緊張，年假期間已安排了許多地方行程，勤跑基層不難看出已在準備迎戰。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。(記者杜建重／攝影)
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。(記者杜建重／攝影)
國民黨立委羅廷瑋。(圖／聯合報系資料照片)
國民黨立委羅廷瑋。(圖／聯合報系資料照片)
民進黨立委吳沛憶。(記者胡經周／攝影)
民進黨立委吳沛憶。(記者胡經周／攝影)

罷免

上一則

史上最令人背脊發涼主燈？ 台中女媧「醜出新高度」

延伸閱讀

立委好感度韓國瑜居冠 黃國昌網路總聲量第1

立委好感度韓國瑜居冠 黃國昌網路總聲量第1
韓國瑜率川普就職慶賀團返台 曝訪美期間「每天睡眠不足」

韓國瑜率川普就職慶賀團返台 曝訪美期間「每天睡眠不足」
觀禮獲高規禮遇 韓國瑜：爆出大紅盤 駐紐前代表：美方信賴

觀禮獲高規禮遇 韓國瑜：爆出大紅盤 駐紐前代表：美方信賴
結束訪美行程 韓國瑜：曾晤川普政府亞洲事務官員

結束訪美行程 韓國瑜：曾晤川普政府亞洲事務官員

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步