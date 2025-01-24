大罷免遍地開花 韓國瑜、侯友宜接力合體葉元之

國民黨立委葉元之。(圖／葉元之辦公室提供)

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免 41名區域藍委，全台連署開跑，綠營特別點名藍委葉元之、羅廷瑋。國民黨方面擬採「精準罷免」，鎖定民進黨團幹事長吳思瑤、綠委吳沛憶。藍綠在此春節的動作，皆容易被解讀為固樁。

這股罷免潮，藍綠雙方各有被點名者，也趁農曆春節時，回防選區。

以藍營方面言，葉元之積極展開掃街，走入基層和市民問早問好又道新年好。今日上午，葉元之前往市場發送春聯，全程於YouTube直播，民眾反應有冷有熱。

葉元之說，他今日去市場發春聯，是他當新北市議員就有在做的事情，「不用什麼事情都扯到罷免」，連成立服務處都扯反罷免，這本來就是他會做的事情，把他所有本來就會做的事情都講成反罷免，那是民進黨的套路，貼標籤，抹黑本來什麼事情都不做，為了反罷免才開始做，不要落入民進黨的標籤。他從當議員開始，就非常積極跑地方行程。

葉元之透露，明日在他的服務處舉辦新春寫春聯活動，立法院長韓國瑜早上10時20分會到，大年初一（1月29日）新北市長侯友宜在板橋拜廟，他也會去。其他時間參加廟宇的活動，而這也是每年例行公事。

另一方面，羅廷瑋在農曆年前已經積極掃街，屢現身於地方活動，今日上午於台中建國市場，舉辦新春揮毫及義剪活動，隨著立法院休會，將重心放在地方經營。過年期間，也會慰問消防隊一同吃飯。

羅廷瑋於大年初一，會與台中市長盧秀燕合體，發放小紅包，給予市民祝福。據稱，羅廷瑋本就深耕地方，掃街、發春聯等為每年春節必做的事情，不必與罷免聯想太多。

對於被點名罷免，吳思瑤表示，對於毫無正當性的罷免，絕對會做好準備全面迎戰，她在士林北投從市議員到立委服務逾20年，一直都保持高標準，基層民眾也都能感受到她真誠服務，這陣子民眾都主動表達擔心，更對這種惡罷感到憤怒與不解，接下來不管藍營如何出招都會做好準備迎敵，相信邪不勝正，這是一場捍衛台灣及專業的戰鬥。

吳沛憶表示，民意代表職責應是帶給社會穩定和安定，不是帶頭作亂，如果發生這種報復性罷免，她不是一個軟弱的人，一定勇於面對，但更希望大家可以把市民權益放在第一優先。地方人士分析，民進黨在北部對於罷免藍委仍在觀望，但地方上防止藍營罷免綠委的「防禦工事」已開始動作，吳沛憶近日在選區掛上看板數量有增加，似乎已默默在準備。