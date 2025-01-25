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黑白集／聯邦法官向川普說「不」 台灣呢？

黑白集
川普宣布取消「出生公民權」，遭西雅圖聯邦法官擋下；台灣的大法官還在幫總統清理政治障礙？（本報資料照片）
川普宣布取消「出生公民權」，遭西雅圖聯邦法官擋下；台灣的大法官還在幫總統清理政治障礙？（本報資料照片）

川普一上任，就宣布取消「出生公民權」的規定，在美國出生的兒童無法自動取得美國公民身分，除非父母至少一人為美國公民或持有綠卡。但美國司法界並不是一群無脊椎動物，川普這項行政命令，遭西雅圖聯邦法官考夫諾爾擋下。

「出生公民權」是美國憲法第14修正案的規定，川普想用一紙行政命令將它覆蓋，當然會引起反彈。目前，已有廿多個州和人權團體提起多項訴訟，華盛頓州聯邦法官則率先作出裁決。當然，川普政府不會就此罷休，雙方還有好長一段法律戰要纏鬥。

一個聯邦法官，就可以擋下總統的行政命令，這是法治精神的展現。法治國家應該就法論法，依法行政，而不是一味聽從元首或行政長官的指令。但在不少國家，大家習慣於聽命「掌權者」指揮，掌權者也毫不羞赧地指揮一切，假裝自己什麼都懂。這一點，海峽兩岸其實差不多，只是程度有別。

南韓總統尹錫悅，就是個迷失在權力迷宮的元首。他出身司法界，最後卻忘了自己為何而來。賴清德則更厲害，當自己的權力不夠用時，就有一群所謂的「大法官」供他使喚，幫他清理政治障礙。他公布《憲訴法》，順便指明「應該釋憲」，簡直把自己當成太上皇。

僅剩的八名大法官，或許有人還樂得「為黨效忠」一回。這也是他們最後的殘餘價值了：供其他「小法官」當成負面鑑戒。

川普 美國公民 大法官

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