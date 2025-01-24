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冷眼集／賴政府製造衝突 利用弱勢掀大罷免

記者 程平

朝野總預算攻防愈演愈烈，行政院會記者會以「新傳處費用遭在野黨全數刪除」為由「請不起手語老師」，刻意凸顯身心障礙人士的生計與權益；其實，今年的2.92兆元台幣(約894億美元)預算已是史上最高，民進黨真正擔心的不是不能做事，而是擔心不能罷免藍委。

立法院刪除今年度中央政府總預算2075億元，刪減後仍高達2兆9249億元，高過去年蔡英文政府的2兆8519億元，已是史上最高，但賴清德總統仍批評在野讓國家成為一輛無油可動的車，部會首長及側翼也鋪天蓋地稱政府將被癱瘓。

癱瘓政府的說法包括，農業部說會影響老農津貼發放，數發部說無法上網買台鐵車票，領務局說10月後護照印發吃緊，財政部說會減少360萬個500元雲端發票專屬獎，總統府副秘書長何志偉更稱之後若有國外賓客訪問總統府將會「沒水沒電，連洗手間都不能用」。

其實，老農津貼、發票獎金屬法定預算，根本就不能刪；台鐵網路購票系統屬於中華電信業務，與數發部預算無涉；2017年外交部印錯20萬本護照呆帳都能逼中央印製廠吞下去，錢哪是問題？更別說總統府的洗手間，有多大經費需求？

賴政府更狠的是，為了製造矛盾衝突，竟拿弱勢當武器。事實上，不管是刪除總統國務機要費還是機關業務費，沒刪的部分能做什麼事都是首長選擇，刻意凸顯身心障礙人士生計與權益，無非是想利用身心障礙人士弱勢的形象，抹黑在野的野蠻。

民進黨不惜擴大刪總預算的衝突，從民進黨立院黨團總召柯建銘不斷鼓吹大罷免就可看出，究竟是真心不捨身心障礙同胞，還是早有算計？

預算 民進黨 台鐵

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