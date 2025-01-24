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新聞眼／總統下條子 不如補足「好人選」大法官

記者 王宏舜
總統府23日公告憲訴法修正條文，賴總統批示「本案宜聲請憲法法庭裁判」，憲法訴訟法的釋憲戰開打。（本報資料照片）
總統府23日公告憲訴法修正條文，賴總統批示「本案宜聲請憲法法庭裁判」，憲法訴訟法的釋憲戰開打。（本報資料照片）

在野黨修正憲法訴訟法，明定憲法法庭參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲不得低於九人，執政黨在覆議失敗後聲請釋憲及暫時處分，23日「總統公布後」又遞交補充意見書避免「破口」，明顯要採法律戰；大法官現剩八人，補滿15人是常態，賴總統何不思另提「好人選」讓國會民意監督，主動解朝野僵局才是人民之福。

憲法法庭職掌法規範和裁判憲法審查，還包括審理總統副總統彈劾案、政黨違憲解散，舉足輕重，賴總統23日批示「宜聲請憲法法庭裁判」，徒增在野黨抨擊，惹來下條子給五院院長、鞏固獨裁之虞。

總統提名大法官人選天經地義，也未必就是「總統的人馬」，過去司法院釋字、憲法法庭判決可看出未必然有「馬系大法官、英系大法官」的區別，許多大法官更想撕掉這種標籤。

以南韓為例，總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，國會二度表決彈劾，彈劾案是否成立需憲法法院審判。南韓憲法法院規定有九名法官，最少七人才能開庭，當時剩六人，能否運作成問題。兩國人選產生方式不一樣，代理總統崔相穆12月31日任命兩名憲法法院法官，解決無法運作危機，今天若是中華民國總統遭立法院彈劾，憲法法庭就無法審理？

賴清德提出七名大法官人選時，未能事先與在野黨交流意見，民進黨內也有雜音。國民黨未讓唯一有司法實務經驗且贊成死刑的王碧芳過關，劉靜怡因數度批評民進黨僅獲民眾黨八票，也遭民進黨封殺；在野黨為反而反，執政黨何嘗不是玩同樣的把戲，大法官表決何時竟成鬧劇。

總統23日公布憲法訴訟法修正條文，正式開啟法律戰，「憲法法庭能不能開會？」看似法律問題，牽涉的根本是政治，如果大法官人選一直過不了，明年監察委員過得了嗎？要讓憲法法庭「理直氣壯開會」，癥結還是在賴總統提出適宜的大法官名單，人選漂亮在野黨自無反對立場，朝野也不必天天惡鬥，才是百姓之福。

大法官 彈劾 民進黨

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