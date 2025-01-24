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賴清德公告憲訴法同步批示釋憲 在野批公然下指導棋

記者周佑政、蔡晉宇、鄭媁、黃婉婷、王千豪／台北24日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。（記者陳正興／攝影）
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。（記者陳正興／攝影）

憲法訴訟法的釋憲大戰正式開打，總統府昨公告憲訴法修正條文，但賴清德總統批示，「本案宜聲請憲法法庭裁判」；民進黨立院黨團也火速赴司法院，遞交聲請暫時處分及釋憲聲請狀。國民黨表示，總統公布法律，同步聲請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。民眾黨團總召黃國昌也批評，賴總統公然下指導棋，指揮憲法法庭、破壞國家體制。

由於憲訴法新制將於25日生效，各界都在關注憲法法庭如何應對這次的暫時處分及釋憲聲請。

立法院去年12月20日三讀通過憲訴法修正案，行政院多次表達，憲訴法修法破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭。政院認為窒礙難行，報經賴總統核可後，今年1月2日移請立法院覆議。而覆議案遭立法院否決，立院於1月13日咨請總統公布。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，立法院咨請總統公布憲訴法第四條、第30條及第95條修正條文，總統已在昨日公布。

郭雅慧表示，賴總統在核批公布案時也批示，「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」此外，並將這些批示內容函致五院院長。

賴總統公告憲訴法後，民進黨團隨即前往司法院遞交聲請暫時處分及釋憲聲請狀（補充理由書）。民進黨團總召柯建銘說，大法官是國家法律的守護神，絕對非常中立，不可能介入任何政黨。

民進黨團早在賴總統公告憲訴法前，已聲請暫時處分、釋憲。黨團幹事長吳思瑤說，在法理上有各種機會，民進黨團都要去創造，全方位在各個時間點「買保險」，這是訴訟策略。

行政院針對憲訴法的覆議已遭國會否決，至於政院未來是否聲請釋憲，行政院發言人李慧芝昨表示，政務委員林明昕還在研議中，有任何決議都會適時對外說明。

國民黨表示，民進黨只要立法院投票投不贏，就要進行憲法訴訟，立委選不贏就推動罷免，這樣的思維是反民主、真威權。

國民黨立委李彥秀批評，行政權用時間換取空間，掩護綠營同步提暫時處分及釋憲的補充理由書。民進黨知法玩法，將憲政主義精神棄之不顧。

國民黨立委羅智強質疑，總統批示五院宜提釋憲，分明是以行政權凌駕立法權，公然挑戰憲政秩序。民眾黨團總召黃國昌表示，賴總統公然下指導棋，指揮憲法法庭、破壞國家體制，政治黑手伸入司法，只為鞏固自身獨裁統治。

政大法律系副教授廖元豪表示，賴總統這種行為本身很有爭議，就算認為違憲，但在被法院宣告違憲失效之前，也都必須忠實執行法律，這種不尊重法律態度，本身就很破壞法治尊嚴。

立院通過的憲訴法主要內容，包括未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，換言之，參與評議人數不得低於十人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。

民進黨 國民黨 大法官

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