立委好感度韓國瑜居冠 黃國昌網路總聲量第1

本屆立法院第二會期結束，根據大數據統計，立法院長韓國瑜（左）居好感度冠軍，國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）並列第二。（本報資料照片）

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，本屆立法院第二會期21日休會。台灣議題研究中心（TPOC）公布過去一個月全台113名立委網路討論聲量前十名，民眾黨立院黨團總召黃國昌位居總聲量第一名，總聲量第二名為民進黨 立院黨團總召柯建銘，總聲量第三名為率團訪美的立法院長韓國瑜 ；若以好感度排名，第一名為韓國瑜，第二名為國民黨 立院黨團總召傅崐萁、民進黨立委王定宇，第三名為國民黨立委王鴻薇、陳玉珍。

TPOC表示，當前的政治氛圍中，各黨政治人物對於網路聲量的重視度也相對提高，即便這並不完全等同於「支持率」，但卻是衡量他們受關注程度、議題發動能力、影響力等重要指標。

TPOC透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，蒐集過去一個月全台113名立委網路討論聲量，並彙整出總聲量前十名及其好感度，前十名立委中，有五名國民黨立委。

總聲量居冠的是民眾黨立委黃國昌78.1萬則（好感度0.4），第二名為柯建銘38.4萬則（好感度0.4），第三名為韓國瑜38.4萬則（好感度0.62），第四名為國民黨立委徐巧芯24.1萬則（好感度0.49），第五名為陳玉珍21.2萬則（好感度0.53），第六名為傅崐萁21.1萬則（好感度0.57），第七名為王定宇12.9萬則（好感度0.57），第八名為民進黨立委王義川12.3萬則（好感度0.37），第九名為民進黨團幹事長吳思瑤11.8萬則（好感度0.5），第十名為王鴻薇10.1萬則（好感度0.53）。

若從好感度排行，第一名為韓國瑜，第二名為傅崐萁、王定宇並列，第三名為王鴻薇、陳玉珍並列，第四名為吳思瑤，第五名為徐巧芯，第六名為柯建銘、黃國昌，墊底為王義川。

TPOC分析，近期立院朝野為了「爭議三法」、「總預算」多次上演攻防，導致衝突加劇。