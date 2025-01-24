政院稱請不起手語老師 挨批恐嚇人民 藍告「造謠國家隊」

總預算被刪，行政院長卓榮泰23日第四度親自舉行記者會說明影響，直播畫面打上「無法聘用手語老師」字幕，會場邊手語翻譯席上空無一人（右圖）。(記者邱德祥／攝影)

行政院新聞傳播業務費5000萬元(台幣，以下同)遭全部刪除，政院發言人李慧芝昨向聽障朋友致歉稱「請不起手語老師」，更在官方直播畫面手語區以「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」字卡替代，國民黨 立委許宇甄質疑不僅糟蹋聽障人士，更違反身障者權益保障法。

行政院今年編列15億元(約4593萬美元)預算 ，遭刪2億元、凍結5億元，行政院秘書長龔明鑫指出，政院總體經費只能撐到3月，將盡量暫停部分事務，如記者室、新聞中心維護只能低度營運，未來記者室假日不開放，無線網路也無法供應。

另外，新聞傳播業務5000萬元全刪除，政院發言人李慧芝表示，行政院雖於去年12月24日決標手語老師案，但因標案敘明「所需經費需俟2025年度預算經立法院審議通過後始確定，預算如經立法院刪減或未通過，或遭立法院決議凍結而未解凍，本院得終止本契約之全部或一部分。」終止合約，「無法提供手語翻譯非行政院所願，但對聽障朋友深感抱歉」。

國民黨立委廖偉翔質疑，政院記者會預算99萬元(約3萬美元)包含直播間維護、伺服器系統維運、手語老師，若被全刪，應是連直播都沒有，現在卻是「直播還在、手語老師消失」，難道身心障礙族群權益在民進黨政府眼裡就是如此「可割可棄」？

許宇甄說，行政院長卓榮泰 可能忘記約聘僱人員待遇還有7487萬元可用，這筆經費很大一部分是用來酬庸特定人，卓榮泰若不願用行政院經費聘請手語翻譯員，可向台北市社會局提出申請，相信市長蔣萬安會樂意協助。立委陳菁徽說，手語翻譯服務是政府對聽障朋友應盡的基本責任，應列為優先項目。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌也說，行政院有錢請造謠的發言人、沒錢請手語老師，就是在恐嚇人民，這種拙劣的手法，只是丟行政院的臉而已。

另外，國民黨立法院黨團認為行政院數個部會及數家電視台針對立委刪除相關預算造謠，國民黨立院黨團書記長林思銘與首席副書記長王鴻薇昨前往台北市警中正一分局提出告發。