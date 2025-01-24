卓榮泰：凍結50％地方補助 藍縣市：地方建設也是中央成績

行政院長卓榮泰（中）23日四上火線，指出在野黨大砍總預算，政務面臨推動困難。(記者邱德祥／攝影)

不滿總預算 遭在野大砍，行政院長卓榮泰 昨指出，各地方政府今年歲出預算幾乎都增加，台灣去年經濟成長率4.27%，為何政府服務量能不能增加？在野黨表示經費可流用，但仍會產生排擠，因此要求已核定的延續型計畫全部送回行政院重新核定，調整時程、預算，各項補助費用凍結50%，但弱勢福利 照顧除外。

他也預告政院將依憲法提出覆議，「面對無差別的攻擊，我們無法自殺式刪減」，待收到最終總預算案數字再行研議。

本報系聯合報報導，立法院通過史上最高政府總預算，各部會仍針對預算遭刪凍喊苦。文化部長李遠哽咽說，台灣文化處境如同一顆珍貴的蛋被捏碎；交通部說會衝擊地震預報及偏鄉公車；國家通訊傳播委員會說今年4月有停止機關運作之虞，數發部資安會說不排除裁員。

卓榮泰昨率政院官員四上火線，針對立法院審議總預算案做出說明。他說，政府的存在要讓國人生活更好、促進產業發展、鞏固主權，台灣去年經濟成長率4.27%為歷年次高，而歲入增加，歲出也要增加，提高對國人服務量能、國防增強能力。

卓榮泰說，今年新增預算2806億元，是用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計畫、一般性補助款、國民年金等，他已四度說明，但在野黨卻不願理會。

他強調，今年度總預算刪凍比例極大，造成政府施政窒礙難行的程度更大，連總統國務機要費也遭刪凍，監察院被大幅刪減預算，這樣讓五院體制如何運作下去？

針對卓榮泰宣布要對地方政府各項補助部分凍結50％，台中市主計處說，台中市今年度總預算都已分配、執行中，恐嚴重衝擊台中市各項補助計畫推動，盼中央審慎評估。桃園市政府強調，地方的重大建設，不只是地方政府的政績，也是中央政府的成績。

另據台北中國時報報導，北市府表示，立院今年通過中央總預算2兆9248億元，較去年增加730億餘元，如此還不能補助地方預算，相信民眾不會認同。高市府指出，市長陳其邁非常憂心高雄重大建設與市民福利受衝擊。台南市府表示，凍結50％補助將衝擊台南文化、捷運建設，防疫經費大減；市長黃偉哲說，遺憾有總預算遭不理性刪除的「因」，才造成此結「果」。