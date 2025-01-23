黃國昌：就業安定基金5年濫用7251萬 平均每年1450萬元

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）表示，就業安定基金五年遭濫用7251萬台幣。（記者林伯東／攝影）

立法院會前天三讀通過2025年度中央政府總預算案，民眾黨團總召黃國昌 今天表示，就業 安定基金淪為民進黨 高官小金庫，根據審計部的調查，未符合基金設置目的及基金用途規定的金額，光是2020年到2024年就高達7251萬6254元，平均每年有1450萬被民進黨政府拿來亂花。

黃國昌上午在臉書發文，就業安定基金淪為民進黨高官小金庫，而在民眾黨團的要求之下，審計部針對近五年就安基金進行調查，未符合基金設置目的及基金用途規定的金額，光是2020年到2024年就高達7251萬6254元，平均每年有1450萬被民進黨政府拿來亂花。

黃國昌指出，就業安定基金亂花的項目包羅萬象，除了勞動部前部長許銘春圓夢登台高歌、濫用公帑拍攝形象照作為個人社群照片，舉凡勞動部的粉絲專頁經營行銷、春聯紅包袋製作配送、部長年節禮盒和禮盒設計等，全部都拿就安基金支付，簡直把繳納就安基金的民眾當傻瓜。

黃國昌強調，自己的立場很清楚，該追回的不能放水，勞動部長洪申翰每一毛錢都要追回來，這些全是民脂民膏，審計長陳瑞敏說「不符用途會移送檢調」，那就請檢調好好調查，不要因為許銘春是新潮流大姐頭陳菊的愛將，就又再一次高高舉起輕輕放下。