新聞評論／預算比去年多還喊窒礙難行 卓榮泰何不辭職

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

立法院通過中央政府總預算 ，共刪減2075億元（台幣，下同），占總預算案的6.7%；扣除對台電補助的1000億，大約只占3.5%。刪減金額雖是近年新高，但2.9兆的總預算，仍較去年多出近2000億元，為史上最高。對此，民進黨 政府卻同聲哭窮，高喊「做不下去」，卓榮泰 還指控這是在「毀滅國家」。試問，難道人們只能坐視執政黨浪費和自肥？

行政院原本的歲出預算編列金額高達3.2兆，較去年大增一成；但預算書對各項經濟指標的成長預估，卻未見等比例的樂觀，令人懷疑有浮編之嫌。蔡政府時代濫用公帑的情況，已到了令人不安的地步，在野黨自有必要嚴審預算。尤其，如今賴政府是少數執政，在野黨糾正預算浮濫亂象，只是回歸正常監督罷了。

這次預算刪減的最大一筆，是政府對台電的1000億元補助。民進黨的能源政策早已證明結構失當又悖離全球潮流，政府卻始終不聽從建議進行修正，導致電價持續上漲，台電更連年虧損。1000億元是民脂民膏，若不刪除，才是在野黨監督失職。其他刪減大宗，則是諸如旅費、業務費、宣傳費、特別費等「統刪」，目的在杜絕行政浪費。刪減後的預算規模，仍較去年多出近2000億元；民進黨聲稱「窒礙難行」，顯然誇大其詞。

扁政府時代也是少數執政，當時預算審查期間，下至各部會國會聯絡人及單位主管，上至部會首長乃至行政院長，莫不親上火線與立委及其他政黨溝通。此次，賴政府從頭到尾擺出「戰到底」的姿態，不溝通、不協調，卻一再放話釋出「預算刪減就做不下去」的訊息。連職司協調的綠營總召柯建銘都直接「以杯葛代替協商」，不斷在朝野協商中脫序演出。如此，絲毫不像要「捍衛預算」，而更像要藉機挑撥對立。

也因此，在野黨一提出預算刪減案，各政府機關、民進黨立委、親綠側翼網紅和利益團體立刻傾巢而出，痛批在野黨刪預算無理，將造成各項政務難以推動、各種補助都停發的結果。於是，不實訊息四下流傳：有的說公視預算全被刪，影視補助都將消失；有的說監察院「連柯文哲案都無法查」，外交部領務局「沒錢印護照」、財政部「統一發票給獎會減少」，數發部「無法打詐」等。民眾若不細看，恐會以為預算被刪了67%，而非僅6.7%。

為增強「刪預算認知作戰」效果，各部會除「協同作戰」，還有各種「數字遊戲」。例如，卓榮泰只用「非法定支出」來計算，說刪減幅度是16%；賴清德更誇張，把凍結的金額算進去，說凍刪超過35%。府院最高層竟帶頭造假，令人不可思議。

當然，在野黨這次審查中央總預算，並非毫無爭議。例如針對公視的補助，藍委陳玉珍最初提案「23億全刪」，除意氣用事，也未對提案背景及衝擊多做功課，而成為眾矢之的。經過黨內溝通，只刪2300萬。但這種錯誤，並不能成為綠營編造在野黨「大刪公視和文化補助」的藉口，更不能掩蓋民進黨利用文創補助豢養側翼的事實。

蔡政府時期，立法院對政府總預算刪除幅度約在1%上下，這是當時民進黨自甘放棄監督責任。而賴政府面對朝小野大，竟一路主戰，遭到強力監督就是必然結果。但是，今年度預算總額既然仍高於去年，政府部門還高喊「窒礙難行」，根本是無病呻吟。如果覺得這樣的預算就「什麼都不能做了」，等於是自證無能；卓榮泰乾脆自己請辭，別再浪費大家的時間了！