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總預算被刪 賴清德：國家成無油可動的車 藍白：不會開就換人

記者周佑政、蔡晉宇、鄭媁、屈彥辰、林銘翰／台北23日電
賴清德總統22日表示，中央可使用預算被大幅刪減，讓國家成為一台無油可動的車。（圖／民進黨提供）
賴清德總統22日表示，中央可使用預算被大幅刪減，讓國家成為一台無油可動的車。（圖／民進黨提供）

立法院三讀通過2025年度中央政府總預算案雖是歷年最高，但因在野黨刪除2075億元（台幣，下同，約63.6億美元），身兼民進黨主席的賴清德總統昨表示總預算被刪減及凍結三成以上，讓國家成為一台無油可動的車；國民黨及民眾黨都批造謠，強調「不會開車就換人開」。

賴清德昨在民進黨中常會上表示，總預算共編列3兆1325億元，扣除支付公務員薪水、政府法律義務支出及地方政府使用的地方計畫型補助或其他補助款項，剩餘1兆270億元才是中央政府可使用的預算，但被大幅刪減及凍結高達三成以上，「讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房」，不僅國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也影響行政機關日常業務運行。

「賴總統不要牽拖，不會開車就換人駕駛。」民眾黨說，賴清德競選廣告「在路上」從前總統蔡英文手中換了駕駛，預算從2兆8519億增加到2兆9248億，「車子沒問題、油也夠，就是駕駛出了問題」，憲法賦予立法院審查預算權利，看緊人民荷包是立委天職，敬告賴總統不要把立法院當成立法局。

國民黨立委許宇甄說，2008年立院審查預算，時任民進黨立院黨團幹事長賴清德表示，2009年度歲入預算照經濟成長率5.08%編列，但經濟成長率頂多4.2%，加上證交稅減半問題，顯示行政院違法亂編，要求撤回重編，依賴清德邏輯2025年度經濟成長率3.16%，憑什麼歲入增加15.7%、歲出增加8.9%？賴政府浮濫編列近3000億元預算，國民黨為民把關，刪減灌水預算。

外傳體育署預算被刪11億元影響選手出國比賽經費，連中職台鋼雄鷹總教練洪一中也發聲抨擊在野黨「不是壞就是笨」。民眾黨立委張啟楷昨駁斥說，真相是僅刪減出國旅費70萬8000元的15%，即10萬多元，側翼就是在抹黑。國民黨發言人楊智伃也說，體育署整體預算是增加的，去年預算54億、今年73億元，體育署預算不減反增，呼籲民進黨勿公然造謠。

對於總統府、監察院、政院各部會聲稱政務窒礙難行，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇批賴政府已成「造謠國家隊」，黃國昌更質疑，手握2.9兆預算還說政府被癱瘓，不是說謊就是能力有問題。

任職國民黨智庫的新北市議員黃心華表示，立法院刪減主要項目第一為首長特別費，這與人民沒有關係，其次是媒體宣傳費，這幾年政府將寶貴宣傳資源拿給特定媒體或民間機構宣傳扭曲事實。立院總體刪除比率僅約3.5%，如此執政黨就說國家要毀滅了？實在是一場大騙局。

預算 國民黨 賴清德

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