曹興誠稱「黑熊錢我出」 卡神楊蕙如嗆：拿出明細這麼難嗎？

「卡神」楊蕙如日前發文支持砍光與黑熊學院有關的預算 ，更指聯電創辦人曹興誠嘴砲說要捐1億美元，應該拿出明細；曹22日回嗆，黑熊學院沒拿過政府一毛錢預算，「都是我出的」，對於楊要他拿出明細，他反嗆「妳是誰啊！」

楊蕙如臉書發文表示，「所有補助黑熊和曹興誠相關的都應該砍光光，為啥國家要出錢給一個前統派做個人名聲？曹興誠嘴砲說要捐1億美元，明細拿出來啊？我看到的只有一直在撈國家預算補助而已，黑熊還在用中國的大疆無人機 ，看到我一口鮮血都快噴出來！」

台北中國時報報導，曹興誠昨出席活動表示，「對黑熊學院的攻擊，就代表是賣台、叛國、投共的」；至於楊蕙如要他拿出捐錢明細，曹興誠斷然拒絕，甚至直言這是「認知作戰」，他說，攻擊黑熊學院、攻擊曹興誠的人「就是共匪」。對此，楊蕙如再發文反擊：「捐款明細拿出來這麼難嗎？不拿公部門預算這麼難嗎？你在氣什麼？你在抓狂什麼？你在害怕什麼？」

另據本報系聯合報報導，嘉義縣大埔鄉21日發生規模6.4地震，造成台南楠西許多災民房屋倒塌無法烹調食物，慈濟 志工免費供應便當遭抱怨不足，昨天中午志工仍將備妥1100份熱食便當，網友怒罵「黑熊的便當咧？」「民防熊精呢？」

網友指慈濟「比那個什麼熊的務實多了」、「民防韌性呢」、「拿大量預算的黑熊呢？」「結果真的拿預算的民防裝死」、「好，推給藍白砍預算」、「拿錢的黑熊不罵，跑去罵沒拿錢的？」「人家免費煮飯給你吃還罵？」 「政府該做的事，怪慈濟？」