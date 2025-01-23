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柯爸傳病危 柯文哲夜奔醫院戒護探視 醫院停留半小時

台灣新聞組／台北23日電
民眾黨前黨主席柯文哲（中）申請探視病危的父親柯承發，22日晚抵達新竹台大醫院，一言不發進入醫院。(記者王駿杰／攝影)
民眾黨前黨主席柯文哲（中）申請探視病危的父親柯承發，22日晚抵達新竹台大醫院，一言不發進入醫院。(記者王駿杰／攝影)

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等案涉貪被起訴，二度被收押迄今。柯文哲昨晚8時40分突然在法醫戒護下抵達新竹台大醫院探視父親柯承發，身形明顯消瘦。台北看守所證實，醫院對柯承發發出病危通知，柯文哲依規申請探視，在院內停留約半小時後離開。記者詢問「柯爸還好嗎？」柯面色凝重、不發一語。

北所指出，柯文哲昨天下午由家屬檢具柯父病危資料，提出申請返家探視，所方依受刑人及被告返家探視辦法規定審核，並通知法院及報請矯正署核准後，即派員戒護柯外出探視。北所將持續注意柯文哲羈押中的身心狀況，必要時將提供專業心輔資源輔導。

柯承發高齡92歲，先前因騎單車摔車後住進醫院一病不起，並檢出罹癌，一度發出病危通知，後來病情逐漸好轉，從台大醫院轉至新竹台大分院，讓柯文哲母親何瑞英就近照顧，原本柯爸已恢復意識，還能簡單溝通，但柯卻在庭訊時透露，柯爸病況嚴重已陷入昏迷。

柯文哲涉京華城及政治獻金案，去年12月26日被台北地檢署起訴，一度交保重獲自由，交保後，柯天天往返竹市探望臥病在床的父親，還與柯媽何瑞英一起到城隍廟參拜祈福，何瑞英也曾透露，「柯文哲看到爸爸都在哭」。

柯文哲本月初二度收押後，昨天傳出柯承發病情急轉直下，疑似發出病危通知。柯文哲依規定申請戒護探視，昨晚抵新竹台大分院，在多名法警戒護下，柯身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院，這次未上銬也未戴腳鐐，約莫在醫院停留半小時後，隨即坐車離開。

記者昨晚致電何瑞英與柯文哲胞妹柯美蘭，均未接電話；民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，謝謝外界對柯爸身體狀況關心，進一步訊息由家屬對外發布比較恰當，法理不外乎人情，尊重北所讓柯前主席到醫院探視、盡孝道。

柯文哲 民眾黨

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