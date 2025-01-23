黑白集／地震是老天的震怒？ 政治搞得像瘟神

民進黨立院黨團總召柯建銘。(記者蔡晉宇／攝影)

嘉義發生強震，綠總召柯建銘 正發文煽動大罷免 痛罵在野黨，第一時間竟說「老天也震怒了」，彷彿地震 是響應其號召而來。無獨有偶，行政院中部服務中心執行長莊競程也拿地震作文章，說「藍白亂搞國家，老天真的怒了！」網友立馬譏他是「老柯傳人」。

都什麼年代了，遇上天災不知敬畏憫恤，卻拿來當成攻擊武器，只能說是搞政治搞了昏頭。老柯這已不是初犯，去年四月花蓮地震，他也口吐惡言：「老天有眼」、「老天要救台灣民主」，一副地震是上天派來助他對抗在野的神奇力量。除了狂妄，更是冷血、惡質，誰知他迄今依然故我。

搞政治搞到黑白不分，真的會讓人瘋狂，柯建銘正是如此。天災當前，大家該關心的是同胞的安危，設法協助救援災民。柯總召卻藉機召喚政治仇恨來汙染人心，擴大對立，呼喊罷免。他的心靈，真的擠不出一絲悲憫嗎？

這也讓人想起去年底勞動部員工遭霸凌輕生時，事件原委依然不明，民進黨內卻因有人高升部長、有人遞補立委，一群人在那裡歡呼慶賀，樂不可支。從政的目的，難道就只是為了加官晉爵、增添權力；至於民眾的幸福或死活，都不干自己的事？

台灣的政治已夠不堪，別再用它來汙染人心，像瘟疫一樣。如果說老天真的會怒，恐怕也是針對綠營執政顢頇吧！