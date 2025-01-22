卓榮泰指刪預算影響救災 藍批玩弄數字騙人：可動用預備金

總預算刪減vs.政院回應

立法院昨三讀通過中央政府總預算 案，行政院長卓榮泰 昨表示，台電出勤救災，但千億台幣撥補預算卻遭刪減。國民黨 立委反批，遇天災政府可動用預備金；預算編列大幅快速成長如「失速列車」，要徹底反省錯誤政策造成的浪費，而非像卓揆玩弄數字欺騙人。

卓榮泰表示，台電千億撥補將衝擊民生用電補助，政府不願此時轉嫁電價，但台電財務無法健全也是事實，難道不該恢復？

總統府發言人郭雅慧說，總統府預算遭刪除與凍結73%有兩大影響，首先是資訊維安和設備的照顧，總統府每個月面對駭客侵害高達700萬次；其次是國務機要費，過去11年來國務機要費3000萬元(台幣，下同，約90.8萬美元)預算，無論藍綠誰當總統不曾被刪減，該費用六成用在慰勞辛苦的軍警，四成用於弱勢社福團體。

監察院秘書長李俊俋表示，監察院業務費遭刪減96%，憲政機關無法依憲法行使職權，包括柯文哲政治獻金案等，都可能被耽擱，不排除提出憲法訴訟。

國民黨立委陳玉珍表示，以遇到地震等天災來說，政府可動用預備金，大家不用驚慌，政府本來就有機制在運行。何況今年度總預算，較去年多一成以上，立院再怎麼刪減，也會比去年度高，行政院不要危言聳聽。

國民黨立委李彥秀說，今年度總預算較去年增幅高達9.8%，預算編列大幅快速成長，猶如狂飆的「失速列車」。民進黨政府要徹底反省錯誤政策造成的浪費，及砸大錢卻效果有限的無腦政策，不是像卓榮泰玩弄數字欺騙人。

民眾黨立委張啓楷說，這次機關刪減最多的是數位發展部、監察院、NCC、法務部；而賴清德的國務機要費被刪減1000萬、凍結2000萬，至今沒有來跟立法院溝通，「這筆錢就是他餽贈跟招待的錢」。