三讀刪2075億 總預算2.9兆仍較去年增2.56%創新高

立法院21日三讀通過2025年中央政府總預算案，歲出2兆9248億台幣，較原編列的3兆1325億台幣，刪除6.6%、約2075億台幣。(記者曾吉松／攝影)

立法院昨天三讀通過2025年中央政府總預算 案，歲出2兆9248億元(台幣，下同，約885.5億美元)，較原編列的3兆1325億元，刪除6.6%、約2075億元。歲出刪減金額雖創史上新高，但仍比2024年中央政府總預算增加2.56%。

賴清德 總統昨表示，歲出預算刪減對政府的影響史無前例，完全無法接受，會請行政院盡速盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全體民眾報告。至於是否向立法院提覆議，行政院官員表示「這是選項之一」。

藍白刪歲出預算2075億，其中1000億為經濟部補貼台電預算，通案則統刪939億元，包括潛艦國造預算凍結10億元、凍結外交部業務費50%、國防部業務費凍結30%、凍結中選會選舉業務費50%、刪除數發部10億等。

賴總統透過臉書表示，總預算刪減程度是往年6倍以上；凍結部分較近3年平均增加凍結約20倍。總預算遭刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅難以預料，更是完全沒有往例可循，對政府的影響史無前例。

賴總統說，任何一個企業組織，如果被凍刪超過35%的預算或資金，都無法正常運作。

他表示，如果沒有足夠預算，持續提升台灣在國防上的改革及防衛量能，不僅會讓國際懷疑台灣對自我防衛的決心，也會使全體民眾的生命財產安全受到威脅。

行政院長卓榮泰指今年度總預算3.1兆，若扣除法定支出、一般性補助，能動用的僅1.3兆元，且所刪預算明顯集中在特定機關與項目，影響甚鉅。

民眾黨團總召黃國昌 說，立法院刪減總預算約2000多億，實際上賴政府可運用的預算仍高達2兆9000多億元，這對賴政府施政綽綽有餘，請賴總統、卓院長謹慎花每筆納稅人經費，把錢真的用在刀口上。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，2025年歲出預算是史上最高，扣除刪除撥補台電的預算，刪除比率僅3.54%，但賴政府卻講得似乎99%的政府功能要停擺，執政黨針對在野黨刪預算的造謠抹黑，更可以說是史無前例。