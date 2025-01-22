批藍白亂刪預算老天「震」怒 柯建銘挨轟扯政治太冷血

民進黨立院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

南台灣21日發生強震，民進黨立院黨團總召柯建銘 、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程昨相繼在網路發文，指在藍白亂刪預算 、亂搞國家之時「天搖地動，老天也震怒了」，雖迅速刪文，但被網友抓包；藍白立委紛批冷血，天災不該亂扯政治。

嘉義大埔地震 時，柯建銘正發文鼓吹罷免藍白立委，他寫道，「此刻(12:17)正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了」，不過隨即刪文。有網友在柯建銘的修改後的貼文下質疑，「怎麼不見了，要多冷血可以一而再再而三把天災拿出來說口，是不是不知道這次震央在哪？受災的又是哪？」「聽說有人嗆老天震怒，結果震央在嘉義縣與台南市，是突然發現震央位置不對才刪掉那段嗎，滿搞笑的。」

柯建銘在去年四○三花蓮強震時，正值立法院審查國會改革案，批評當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，引起災民批評犯低級錯誤「很傷人」。柯事後表示，花蓮地震是國人的傷痛，若大家認為發言內容引起誤解或不舒服，鄭重道歉。

莊競程昨也在Threads發文，聲稱「藍白亂搞國家！老天真的怒了！」莊後來刪文，他昨早表示，對藍白大砍預算太生氣了，才情緒性發言，未來會更謹慎，他誠心誠意希望大家都平安。莊是台中市前立委，去年落選後出任行政院中部聯合服務中心執行長。

民眾黨昨在網路社群秀出截圖批評，到底要多冷血，才能一再把天災當成政治攻擊的武器。

國民黨立委賴士葆表示，柯建銘怎麼會把地震和刪減預算扯在一起，虧他還是政壇老將。

國民黨立委陳玉珍說，地震讓人難過，她家人也住台南，不知為什麼有人冷血到只想到政治，講出「地震就是老天爺給藍白的懲罰」，可見他們心裡只有政治沒有人性。