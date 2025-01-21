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黑白集／硬加白色恐怖？一把青到聽海湧 公視「一把綠」

轉載至聯合報
公視十年前改編白先勇小說「一把青」，爭議層出不窮。？(本資料照片)
公視十年前改編白先勇小說「一把青」，爭議層出不窮。？(本資料照片)

藍白欲砍中央政府總預算，公視名列其中，引發論戰。雖說「聽海湧」竄改歷史，及國際頻道「Taiwan Plus」立場偏頗，是成標靶近因；但公視爭議，遠不止於此。捍衛預算者，未必理直氣壯。

「聽海湧」最大爭議，是故事「源自史實，卻又扭曲史實」。把原型人物的中華民國領事，從不屈從日軍而遭槍決，醜化成「打小報告的混混」。此外，還把戰俘營的台籍監視員，從被害者寫成加害者，致其後人都出來抗議。這已非「改編」可解釋。

公視類似爭議過去層出不窮。十年前「一把青」，改編自白先勇小說，描述空軍自抗戰到遷台後故事，卻硬加入「飛行員接收戰友遺孀」和「白色恐怖」情節。「偷渡綠色歷史觀」的作法，從「一把青」到「聽海湧」，一脈相承。

其他地方，公視政治汙染亦隨處可見。台語台「臉書小編之亂」，酸遍在野黨政治人物，還爆侵吞公款事件。給兒少看的「小公視」，製播青少年挑戰災難任務的「鹹魚小隊」，設定災難竟只有「戰爭」和「飛彈來襲」，簡直是「黑熊學院」翻版。

「多元文化」和「創作自由」該捍衛，多數創作者和公視人也都兢兢業業、恪守本分。但當多元、自由都偏向特定政治意識形態，就是政治洗腦。掌握資源者，把公視變成「一把綠」，好意思說別人「思想審查」嗎？

預算 中華民國 偷渡

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