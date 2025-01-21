總預算決戰 經濟部補貼台電千億元 藍白全刪

立法院會20日繼續處理中央政府總預算案，朝野立委數度發生言語衝突。(記者葉信菉／攝影)

立法院處理今年度中央政府總預算 案，朝野從昨天起不斷電表決8個委員會剩餘的七百多案，力拚今天休會前完成三讀，其中藍白聯手刪減經濟部補貼台電1000億2萬元預算(台幣，下同，約306萬7956美元)，而潛艦國造則改為凍結一半10億元，總計今年度總預算遭刪減約2000多億元。

朝野總預算表決大戰之前，行政院長卓榮泰 昨天再度親上火線，呼籲在野理性審查，若親痛仇快，將是毀滅中華民國的第一步，行政院無法接受國會這種凌辱。但在野黨團齊轟，行政院從院長到部長全面抹黑、抹紅在野，搭配鋪天蓋地的「大罷免」，若手握兆元預算卻不會執政，應請辭下台。

中央政府今年度歲出預算編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元。針對在野黨提案刪減預算，多個部會周末發文呼籲在野理性審查，卓榮泰昨二度率「重災區」部會首長對外說明，稱上周至今，「一場預算風暴」席捲台灣，期盼在野懸崖勒馬，而非親痛仇快，使宵小得意、詐團順利得手、競爭國趕上、敵對中國非常滿意。

假使總預算仍被大幅刪減，行政院是否提覆議或祭出其他救濟？卓榮泰指出，數發部、通傳會及陸委會等單位預算全被刪成1元，難道不是癱瘓國家、毀滅政府及中華民國的第一步？如果立法院不顧行政院沉痛呼籲，政院無法接受國會這樣的凌辱。

媒體問到，針對兩院僵局，賴總統是否出手協調？卓榮泰表示，賴總統基於憲法職權，自然會用總統的高度，審視國會當前作為；而行政院作為國家最高的行政機關，無論預算怎麼刪除，在國家未來的政事運作上，仍會要求各部會正常如序進行，這是政院為了人民，忠於國家必須要做的。

面對閣揆撂狠話，在野齊聲譴責，要求卓榮泰下台。國民黨 抨擊，總預算從去年2.7兆元膨脹到今年3.1兆元，即便國民黨刪減後還有3兆386億元，說國家因此無法運作，不臉紅嗎？民眾黨團總召黃國昌也稱，扣除不同意撥補台電公司的1000億元，民眾黨刪減數僅約1000億元。

國民黨立委李彥秀也稱，在野黨為人民看緊荷包，但從院長到部長全面瘋狂出征、抹黑抹紅，搭配鋪天蓋地的「大罷免」，卓榮泰不會執政，就請立刻請辭下台，讓有能力的人來當行政院長。黃國昌批評，若卓榮泰握有二點九兆元預算還不知怎麼施政的話，「無能的卓榮泰，請你下台負責」。

立法院會今天挑燈夜戰114年度中央政府總預算案，在進行司法及法制委員會部分待處理保留案，有關總統府預算案，國民黨立委、民眾黨立委聯手通過國民黨團提案，將總統府單位預算案中編列的業務費凍結70%，俟執行30%之後始申請解凍並需經立法院會同意。總統府發言人郭雅慧在預算表決前透過臉書表示，理性監督是立法院的職責，但總預算審查不該癱瘓國家運作。

立法院會今天處理中央政府總預算案，國民黨團原本鎖定國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部等部會，主張將其預算減列至1元，不過最終仍然妥協撤案，前者通過民眾黨團提案砍半、凍結10%預算，後者也改通過民眾黨團提案刪減2億元。

國民黨團提案指出，NCC歷年來爭議不斷，民眾對於該機關信任度極低，包括政黨為何能夠針對民眾進行監控，精準取得特定時段、特定範圍的大規模電信個資，再加上新聞頻道立場偏向特定政治勢力，甚至成為進行政治鬥爭、政府認知作戰的工具。

國民黨團再指，NCC監管職權一再被外界關切，例如前主委翁柏宗先前聲稱，如果NCC人事任命未獲通過，iPhone16、iPhone17的認證可能受到影響，試圖以此項立委施壓，「此類手段讓人質疑，其致力於公正公平監管的承諾。」

民眾黨團則主張，為提升廣電內容品質、保障公眾權益，還有增進傳播監理效能，針對利害關係人的權益維護案件，NCC應該研議及修訂具體改進作法和措施，並且減列3758萬9000元、凍結10%預算，未來在3個月內向立法院交通委員會提出書面報告，始得動支。

另外，國民黨團也指出，114年度數位發展部編列預算33億3254萬9000元，然而在政策執行卻有多項缺失，因此提案減列部會預算為1元。

民眾黨團則認為，有鑑於詐騙案件年年攀升，不僅造成人民傷害，也增加警察同仁業務量，再加上打詐成效不佳，因此提案減列預算2億元。