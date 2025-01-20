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新聞眼／黃國昌、蔡壁如對決硝煙味 民眾黨現分裂危機

記者 林銘翰
民眾黨19日第三屆第一次黨員代表大會，代理主席黃國昌（圖）感謝大家願意承擔黨代表。登記角逐黨主席的前立委蔡壁如當選中央委員，並到現場感謝黨代表支持。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨19日第三屆第一次黨員代表大會，代理主席黃國昌（圖）感謝大家願意承擔黨代表。登記角逐黨主席的前立委蔡壁如當選中央委員，並到現場感謝黨代表支持。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨中央委員暨中央評議委員選舉落幕，下個戰場是2月15日黨主席補選，黨內原先預估將由代理主席黃國昌同額參選，未料前立委蔡壁如上周無預警壓線登記。民眾黨已是多事之秋，未來還要避免黨主席補選裂痕，成為壓垮白營的最後一根稻草。

昨天中央委員選舉，蔡壁如成功上演「復仇記」，重返黨內決策核心。儘管全程未出席黨員代表大會，開票結束後卻技巧性現身場外接受媒體採訪，與黃國昌互別苗頭，挑釁意味濃厚，黨主席補選已可聞到硝煙味。

這項黨主席補選，預計2月8日、14日舉辦兩場政見發表會，由於意外出現一名以上挑戰者，黨內有意將政見發表會改為辯論會形式，屆時可能上演黃國昌、蔡壁如同台舌戰。

但儘管蔡壁如有其自信，昨天中央委員得票數卻僅在九人當中排名第五，如何爭取黨內多數支持成為一大隱憂；中央委員江和樹更直言「黨代表給妳的支持度就這樣而已」，頗讓蔡難堪。

江和樹的話說得難聽，卻也代表黨內焦慮：民眾黨目前首要任務是團結，全力支持一人都猶恐未及，何況半路殺出黨主席競爭者？尤其蔡壁如不願妥協的個性，更讓黨內憂心分裂危機。

前黨主席柯文哲的官司結果難料，黨內若還存在不同山頭勢力，就怕民眾黨的前途只會雪上加霜。

蔡壁如 民眾黨 黃國昌

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