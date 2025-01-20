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親綠民調 賴清德不信任度創新高 韓國瑜滿意度直逼五成

記者王千豪／台北20日電
「美麗島電子報」20日公布最新民調，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4%不信任。（本報資料照片）
「美麗島電子報」20日公布最新民調，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4%不信任。（本報資料照片）

「美麗島電子報」今天公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德總統、40.4%不信任；施政滿意度上，則有50.4%民眾表達滿意、41.2%不滿意，不信任度和不滿意度首破4成，也雙創新高。而立法院長韓國瑜就任以來的表現，有48.4%表達滿意、41.7%不滿意，直逼賴清德。

美麗島電子報指出，本月對賴總統信任度而言，有53.6%信任賴總統，其中21.0%很信任、32.6%還算信任，比上月減少0.8個百分點；不信任有40.4%，其中21.4%很不信任、19.0%有點不信任，比上月增加4.1個百分點，未明確回答的有5.9%。此外，值得注意是本月不信任賴總統的民眾創下就任以來新高，而且是首次超過4成。

在執政表現部分，美麗島電子報指出，民眾本月對賴總統執政整體表現而言，50.4%滿意賴總統執政表現，其中有15.2%很滿意、35.2%還算滿意，比上月減少3.0個百分點；不滿意度有41.2%，其中22.8%很不滿意、18.4%有點不滿意，比上月增加2.0個百分點，未明確回答的有8.3%。值得注意是，本月不滿意賴總統執政表現的民眾達就任以來新高，也首次超過4成。

針對韓國瑜就任以來的整體表現，48.4%滿意、41.7%不滿意、未明確回答的有9.7%，與賴總統的滿意度非常相近。

行政院長卓榮泰的施政滿意度即將黃金交叉，民眾本月對卓榮泰的整體施政表現而言，39.9%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，與上月相同，37.8%不滿意比上月微增0.6個百分點，不滿意卓榮泰施政表現的民眾也再度達到就任以來最高值，另有22.2%未明確回答 。

在政黨滿意度部分，民進黨好感度有45.6%、負面有46.7%；國民黨好感度33.3%、負面55.8%；民眾黨好感度27.0%、負面59.3%。值得一提的是，民眾黨前主席柯文哲請辭後，民眾黨前立委蔡壁如、民眾黨立委黃國昌登記參選黨主席，民調也詢問誰的言行表現和能力，比較適合領導民眾黨，可以增加社會對民眾黨的好感或支持，32.9%支持蔡壁如、黃國昌則有30.4%，2人差距在抽樣誤差範圍內，未明確回答的有16.0%。

該民調由「美麗島電子報」委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為1月15日至17日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

民眾黨 卓榮泰 賴清德

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