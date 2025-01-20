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親綠民調 7成2認沒必要罷免 挺綠者也有6成不以為然

記者王千豪／台北20日電
民進黨立院黨團總召柯建銘喊出雙罷，「美麗島電子報」20日公布最新民調，僅有17.8%認為有必要。（本報資料照片）
民進黨立院黨團總召柯建銘喊出雙罷，「美麗島電子報」20日公布最新民調，僅有17.8%認為有必要。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出雙罷，還要民進黨黨公職動起來。「美麗島電子報」今天公布最新民調，僅有17.8%認為有必要，72.1%認為沒有必要，可見社會大眾具有高度共識，未明確回答則有10.1%。其中，就連民進黨支持者也有高達6成認為沒有必要。

立委就職將滿1年，全台各地罷免團體磨刀霍霍，對準國民黨立委展開罷免。「美麗島電子報」先詢問民眾戶籍，以及是否知道該選區現在的立委是哪一個政黨的，結果顯示，有39.7%民眾自稱其戶籍縣市行政區現任立委為國民黨籍，33.8%自稱該選區現在是民進黨立委，有0.5%稱是無黨籍，未明確回答的有26.0%。換言之，有74.0%受訪民眾具體主動告知其選區現任立委的黨籍。

「美麗島電子報」進一步詢問民眾「最近如果有民眾或政黨要發動罷免您這個選區現在的立法委員，您認為有沒有必要」，結果顯示17.8%認為有必要，其中12.0%很有必要、5.8%還算有必要，72.1%認為沒有必要，其中37.6%很沒有必要、34.5%沒什麼必要，可見社會大眾具有高度共識，未明確回答有10.1%。

「美麗島電子報」指出，經由交叉分析得見各群民眾皆壓倒性認為沒有必要罷免其選區現任立委，尤其是不分性別、或新北市及中彰投以南和基宜花東離島、或20至39歲與50至69歲、或國中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過7成持此看法，僅民進黨支持者超過3成認為有必要罷免其選區現任立委，但也有高達6成認為沒有必要。

「美麗島電子報」委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為1月15日至17日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

罷免 民進黨 國民黨

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