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「聽海湧」被控扭曲歷史 公視預算砍2300萬 留校察看

記者王千豪／台北20日電
國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元台幣預算，溝通後改刪減2300萬元，但仍引發影視界不滿。（本報資料照片）
國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元台幣預算，溝通後改刪減2300萬元，但仍引發影視界不滿。（本報資料照片）

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元（台幣，下同，約0.7億美元）預算，溝通後改刪減2300萬元，但仍引發影視界不滿，政大廣電系教授陳儒修甚至公開邀請陳玉珍到課堂上發表看法。陳玉珍昨天表示，預算審完之後比較有時間，歡迎大家邀請，她也會應邀。

陳玉珍表示，作為民意代表，有責任監督公視揮霍納稅人的不當行為。今年公視預算從去年的9億大幅提升到23億，增加的幅度超過往年，如此龐大的經費有被胡亂揮霍的可能。

陳玉珍以去年公視影集「聽海湧」為例，指該劇不僅扭曲歷史，最嚴重的是抹黑栽贓台灣人，結果就是拿台灣人的錢抹黑栽贓台灣人，遭到劇中台籍戰俘監視員原型人物柯景星的兒子柯文仁痛斥，同時製作費用帳目不清，揮霍納稅人的錢，還侵犯著作權。

對於網友指控陳玉珍稱「丟掉那要飯的碗」，陳玉珍澄清，她是轉載自文史工作者徐宗懋所寫的文章，徐宗懋這段話主要是針對「聽海湧」的製作，徐以文史工作者的身分一貫主張，文化人應該訓練自立自強的能力，錢應該花在關鍵的地方，如此才能夠創造更健康的文化產業環境。

陳玉珍說，為了加強監督，向台灣社會交代，今年適度刪減公視預算，作為未來工作方向，今年將公視「留校察看」。她也強調，她今天所作所為都是為了要協助文化人創造一個有利於他們的工作環境，減少文化人遭遇意識形態的既得利益群體的障礙，歡迎任何文化人如果覺得受到不公平的待遇，都可以跟她聯繫。

另外，對於陳儒修邀請陳玉珍到政大的電影課堂上，發表對於台灣電影的看法，陳玉珍說，媒體、文化創作者公開邀請，她都非常願意，過2天預算審完以後，時間會比較充裕，歡迎大家跟她提出邀請，她也會應邀座談、溝通，雙向溝通非常正面，大家的立場、想法、意識形態也許不一樣，但充分的溝通有必要。

陳玉珍也透露，她中文系畢業，非常喜歡文學，特別喜歡唐詩宋詞，高中的時候還自己創立了文學社，對文學的喜愛不輸一般人。

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