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新聞評論／總預算審查 是誰非理性、鬧情緒、搞報復？

聯合報社論
立法院長韓國瑜（右）日前召集朝野協商總預算，民進黨團總召柯建銘（左）一開場又繼續冗長發言，韓國瑜無奈又冒金句：「柯建銘自己一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」。 （本報資料照片）
立法院長韓國瑜（右）日前召集朝野協商總預算，民進黨團總召柯建銘（左）一開場又繼續冗長發言，韓國瑜無奈又冒金句：「柯建銘自己一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」。 （本報資料照片）

中央政府總預算審查，朝野激烈攻防。通案部分，藍白聯手刪除逾939億元（台幣，下同），約占總預算3%，刪減金額創新高。其中媒體文宣費統刪60%，水電費也統刪10%，但排除文教機關；NCC、數發部特別費全刪。其餘尚約800個提案，包括大砍台電千億補貼，則留待下次院會處理，力拚本周完成總預算三讀。

行政院表達強烈不滿，閣揆卓榮泰揚言如果立法院持續情緒性、報復性刪減凍結預算，政院將自力救濟提出應有作為。卓榮泰沒說會如何自力救濟，但如果又發明類似凍結憲訴法的「預防性權利救濟」旁門手段，也不令人意外。卓榮泰把藍白立委看緊人民荷包，汙名化為非理性、情緒性、報復性；然而，這場總預算攻防，到底是誰非理性、鬧情緒、搞報復？

賴清德總統邀立法院長韓國瑜「喝咖啡」，還煞費苦心說出「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」的金句。但仇恨放不下、情緒過不去的，卻是民進黨立院黨團總召柯建銘。韓國瑜向賴總統表達，希望朝野努力一起讓總預算協商順利進行，也希望柯建銘「不要那麼硬」。但賴總統反而把責任推給韓國瑜，要韓與柯「多喝咖啡」。

問題是，賴清德才與韓國瑜喝和解咖啡，柯建銘就讓朝野總預算協商破局。在柯建銘冗長發言下，「一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」，協商觸礁。從國會改革法案、選罷法、憲訴法到財劃法，連戰連敗的柯建銘，不談預算，只扯亡國賣台和大罷免，充滿著非理性、情緒性和報復性。

這個雙少數政府，即使對總預算攻防，也採取衝突而非溝通的計算。民進黨完全不想在場內協商，卻在場外發動攻勢。各部會輪流裝窮，動員工商團體、學者專家、藝文工作者出面捍衛預算；更由側翼和綠媒帶風向製造輿論，強調預算被刪將使政策停擺、國家癱瘓，社福、教育、文化、經濟、國防皆受影響，甚至弱化國家競爭力和國家安全。目的是製造陷阱，推升仇恨，連結大罷免。

中央政府總預算已經膨脹到史上最高，在野黨大刪後的總預算規模仍與去年相當，各部會去年還在炫耀政績，今年卻要哭窮賣慘？重要補助和建設預算一毛未刪，部會卻哭天喊地演很大，最後證明是假訊息；許多預算項目功能不彰，灌水浮編的預算如何不砍？民進黨幾把國家當我家、國庫通黨庫；雖然撒幣摸頭、買票固樁早就理直氣壯，至少機密預算輸送側翼，或隱匿預算掩護特定團體，都必須揪出。

預算假訊息和抹黑帶風向的出現，更證明大刪媒體文宣費的必要。蔡政府成立打詐國家隊，曾被檢察官形容為國家級詐騙；其實在購買媒體文宣、豢養網軍側翼上，這個政府更像最大的詐騙集團。民進黨政府靠大內宣支撐虛假門面，又靠抹黑掩護施政不力，靠抹紅分化打擊對手，再靠帶風向轉移民怨焦點，更靠認知戰守衛政權。在野黨還要讓民進黨政府拿人民的錢洗人民的腦，再教人民感恩戴德，三呼萬歲嗎？

賴政府寧可裝窮，也不願承認預算灌水；卓內閣寧可撒謊，也不願誠懇說明；民進黨寧可罷免，也不願朝野協商。如果把這些心力用在溝通上，何致朝野對抗、社會撕裂？在野黨監督政府天經地義，看緊人民荷包更是天職。不過，藍白也須做好功課，刪所當刪，勿傷無辜，並借助專業，強化論述，否則難擋綠營鋪天蓋地的媒宣側翼攻勢，徒然耗損嚴審預算的正當性，甚至誤踩陷阱，平添大罷免聲勢。

預算 民進黨 柯建銘

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