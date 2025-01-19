在野刪總預算 政院打文宣戰 藍斥造謠 黃國昌：無法執政請下台

2025年度中央政府總預算案立法院表決，藍白陣營聯手刪減約939.75億元台幣，這項議題延燒至行政院長卓榮泰（左）18日視察金門，卓榮泰與立委陳玉珍（右一）分別在致詞中表達立場，兩人互不相讓，成為此次視察的一大焦點。（記者蔡家蓁／攝影）

立法院休會前夕，緊鑼密鼓處理今年度總預算 案，表決大戰將在20日、21日繼續。繼藍白聯手統刪939億元（台幣，下同，約28.5億美元）後，接下來的800案預計將再刪除1111億元，行政部門從行政院長卓榮泰以降各部會，紛紛表態呼籲在野黨刀下留情，並頻在臉書、機關網站發動文宣戰，財政部 說在野刪18.5億元將影響統一發票中獎金額，讓藍委王鴻薇痛批「造謠政府」，國民黨 沒刪統一發票中獎金額一毛錢。

本報系聯合報報導，國防部昨再次籲請立法委員理性監督，在外界壓力下，國民黨團書記長林思銘宣布，中科院無人機產業園區預算將由原先提案的2675萬元全數刪減，改為凍結50%。

卓榮泰上任後昨天首次赴金門視察，對中央總預算恐被刪減，他強調，無論是統刪或個案刪，都要顧慮國家整體安全，「刪不能刪安全，減也不能減尊嚴」。

會後陳玉珍受訪表示，今年中央總預算達3.1兆元，比去年的2.7兆元增長4300億元，增幅達15%；即便刪減939億元，仍比去年多出3000億元。

民眾黨代理黨主席黃國昌在新北受訪時回應，通刪案吸納行政部門訴求後已做調整，如果2兆9000億預算賴清德總統跟卓榮泰說沒辦法做事，「那就請你下台換人做」。

台北中國時報報導，行政院近日接連號召所屬部會發動文宣戰，財政部甚至做大圖卡稱在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，將影響統一發票中獎金額。對此，藍委王鴻薇痛批「造謠政府」，國民黨沒刪統一發票中獎金額一毛錢。

王鴻薇說，他翻看財政部賦稅署「統一發票給獎及推行」科目，國民黨沒人提案刪除，整個政府就變成造謠政府，今年該科目預算高達187億，財政部用18.5億來嚇唬人，「這個政府可不可以不要再恐嚇人民？」

立委許宇甄指出，民進黨政府為保住總預算，從行政院長到側翼、網軍，都在拍影片、製圖卡，以輕率言論抹黑在野黨，這正好說明政府預算只有少數既得利益者可獲得，預算刪減對他們的影響最大。