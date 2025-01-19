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藍白刪預算遭鬼哭神號 蔡正元曝2媒體標案「原來如此」

記者林麗玉／台北19日電
蔡正元在臉書貼出兩張圖，一張為衛星廣播電視事業公會的理事長為三立電視董事長張榮華；另一張則是民視文化事業公司。民進黨政府中央執政以來，兩家媒體歷年中央標案得標數量統計及總金額。（取材自臉書）
蔡正元在臉書貼出兩張圖，一張為衛星廣播電視事業公會的理事長為三立電視董事長張榮華；另一張則是民視文化事業公司。民進黨政府中央執政以來，兩家媒體歷年中央標案得標數量統計及總金額。（取材自臉書）

在野黨在立院刪減今年度總預算，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等三同業公會17日發表聲明，籲審慎考量預算對行銷傳播產業影響，進而可能影響數萬從業人員生計。前立委蔡正元今天在臉書貼文說…「原來如此」。

蔡正元在臉書貼出兩張圖，一張為衛星廣播電視事業公會的理事長為三立電視董事長張榮華；另一張則是民視文化事業公司。民進黨政府中央執政以來，兩家媒體歷年中央標案得標數量統計及總金額，一家八年多來拿到55.8億元（台幣，下同，約1.7億美元）；另一家拿到39.5億元。

蔡正元在臉書貼出兩張圖，一張為衛星廣播電視事業公會的理事長為三立電視董事長張榮華...
蔡正元在臉書貼出兩張圖，一張為衛星廣播電視事業公會的理事長為三立電視董事長張榮華；另一張則是民視文化事業。在民進黨政府中央執政以來，兩家媒體歷年中央標案得標數量統計及總金額。（取材自臉書）

蔡正元說，在野黨黨團刪減民進黨政府的「文宣預算」，突然之間，ㄧ堆鬼哭神號的聲量四處竄出，原來這些所謂的「文化人」，都沒有自立更生的能力，也都必需靠納稅人辛苦工作繳稅才能養活他們。

蔡表示，最扯的是這些寄生蟲式的「文化人」，像「米蟲」一樣的吃人民的稅金，不但毫無愧色，還ㄧ副人民欠他們錢的嘴臉，真是徹頭徹尾的「文化米蟲」，更可惡的是，有些綠色「文化人」已經讓人民分辨不出，他們到底是「文化流氓」，還是民進黨養的「文化打手」？

預算 民進黨 臉書

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