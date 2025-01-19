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王鴻薇：消防署保證不讓「黑熊」出沒 韌性醫療未刪一毛

記者王千豪／台北19日電
國民黨立委王鴻薇19日舉行記者會，針對提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」，被綠營誣指刪除消防經費，提出相關事證駁斥。（本報資料照片）
國民黨立委王鴻薇19日舉行記者會，針對提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」，被綠營誣指刪除消防經費，提出相關事證駁斥。（本報資料照片）

國民黨立委王鴻薇提案刪除消防署「韌性國家醫療整備計畫」1億元台幣（約304萬美元）預算，遭綠營圍剿。王鴻薇今天表示，當初該計畫請黑熊學院理事長劉文指導，她質疑是為黑熊學院量身訂做，而且計畫內容至今列為機密，但在消防署保證不給黑熊學院後，預算案已於15日改成主決議，根本沒有刪除一毛錢。

國民黨立委王鴻薇提案刪除消防署「韌性國家醫療整備計畫」1億元台幣預算，遭綠營圍剿...
國民黨立委王鴻薇提案刪除消防署「韌性國家醫療整備計畫」1億元台幣預算，遭綠營圍剿。王鴻薇19日表示，當初該計畫請黑熊學院理事長劉文指導（圖），她質疑是為黑熊學院量身訂做，但在消防署保證不給黑熊學院後，預算案已於15日改成主決議，根本沒有刪除一毛錢。（圖／王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇今天舉行記者會，針對提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」，被綠營誣指刪除消防經費，提出相關事證駁斥。王鴻薇秀出「韌性國家醫療整備計畫」請劉文指導、演講的照片，指去年11月30日舉辦的韌性國家醫療整備計畫研討會，赫然就看劉文以「民防與心防」在台上演講，採購消防設備和黑熊到底有何關連？

王鴻薇說，這筆預算一開始就很可疑，消防人員的預算在內政部，一直都有規畫計畫「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，這項計畫大家都相當支持，但是今年突然新增「韌性國家醫療整備計畫」看似有添購裝備的內容，卻塞入各種過去沒有的訓練，辦公室要確認計畫完整內容時卻被告知列為機密。請問，為消防員設備採購為什麼是機密？難道要靠基層消防為名掩護餵養黑熊？

王鴻薇鄭重聲明，消防預算這個她一毛未刪，即便現在這筆「韌性國家醫療整備計畫」疑點重重，在消防署再三保證絕對不給黑熊學院等綠營側翼團體之下，預算案在1月15日早就簽名給消防署，改成主決議沒有刪除。但這筆預算之後被拿來政治操作，如同最近排山倒海的假訊息，印證賴政府懼怕在野黨嚴格監督預算。

王鴻薇也批評，這些黑熊之流拿不到經費就惱羞成怒血口噴人，到處在綠側翼平台誤導社會大眾。

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