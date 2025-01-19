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綠拚大罷免反讓非綠陣營集結 藍大贏草屯鎮長補選

記者江良誠、賴香珊／南投19日電
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝(右)勝選，縣黨部主委楊麗川(中)送上眾望所歸賀匾，左為縣長許淑華。(圖／簡賜勝競選總部提供)
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝(右)勝選，縣黨部主委楊麗川(中)送上眾望所歸賀匾，左為縣長許淑華。(圖／簡賜勝競選總部提供)

草屯鎮長補選結果揭曉，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1萬2108票，更創下50.68%的高投票率。綠營把補選與「大罷免」掛勾，簡賜勝表示，草屯鄉親用選票打臉大罷免，更對選舉抹黑說不。蔡銘軒僅說，個人努力不夠。

南投縣長許淑華說，對手陣營以大罷免、負面選舉為選戰主軸，民進黨中央把補選視為大罷免前哨戰，開票結果可以給民進黨啟發，讓地方選舉回歸地方。

根據南投縣選委會公告，簡賜勝獲得2萬6505票、蔡銘軒1萬4397票；2011年草屯鎮長補選時，民進黨洪國浩勝出，當時投票率超過45%，昨天投票率破50%，也超出藍綠預期。

這場補選是2025年首場選舉，藍綠都想贏。民進黨立委沈伯洋助選時，批評藍白毀憲亂政，反攻號角要從草屯開始。政務委員陳時中助選時，更喊出「2月1日起就要大罷免」，讓台灣撥亂反正。

昨天下午4時開票後，簡賜勝一路領先，簡賜勝說，他預估會贏8000票，沒想到大勝1萬2000多票，自己都想不到，感謝鄉親支持，用選票對抹黑說不。

蔡銘軒支持者昨聚集總部，開票一路落後，會場很安靜，蔡下午5時10分現身，感謝支持者力挺，尊重草屯鎮民的選擇，他個人努力不夠，將更用心為草屯打拚。

地方政壇分析，草屯鎮長補選在綠營喊出「大罷免」後，小鎮選舉沾染政治味兒。地方人士對簡賜勝獲勝不意外，但蔡銘軒大輸1萬2000多票，則在意料之外；民進黨揮舞「大罷免」旗幟，催票不成，反而讓非綠陣營集結，值得民進黨深思。

不論沈伯洋的「反攻號角從草屯開始」，或者陳時中的「2月1日起大罷免」，民進黨激情四射，大罷免在草屯補選掀起話題，卻讓選戰變調。

藍營勝選許淑華功不可沒，她號召無黨籍實力派回歸，帶動藍、白、無黨合作，草屯鎮長模式也將複製到2026竹山鎮長選舉。

罷免 民進黨 投票

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