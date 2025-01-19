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「拿死囚血暖民調」 苗博雅昔批馬 今避談賴挨批裝死

記者林佳彣／台北19日電
反死立場鮮明的台北市議員苗博雅。(本報資料照片)
反死立場鮮明的台北市議員苗博雅。(本報資料照片)

賴清德總統任內首次執行死刑後，主張廢死、曾批馬政府「拿死囚的血來暖自己的民調」的社民黨北市議員苗博雅，沉寂近1天在臉書發聲卻未正面回應，貼文被超過5000名網友洗版，要求她表態，更問「賴清德有用人民的血暖民調嗎？」

苗博雅17日晚7點多在臉書發文，未正面回應死刑議題，「如果真的想聽我講，我的頻道上有超多影片，清楚交代了我的想法。該講的都講過，大法官也有判決了。」也點名匿名的側翼粉專網軍想要她回嘴，好拿去寫標題、剪影片，讓他們做政治攻擊素材，恐怕要失望了，「我不會配合你們演出」，這個國家，有更重要的事。

網友留言灌爆，批「賴清德有拿人民的血來暖民調嗎？」、「我還在等你嚴厲譴責法務部和賴總統」、「馬英九時代執行死刑被你批評到體無完膚，賴清德時代執行死刑，一個字都不敢批評，屁都不敢放」。

不少人直言，「小苗，執行死刑，妳怎麼這麼安靜，以前你不是這樣的啊」、「不敢講就不敢講，真如你所說死刑是人權問題的話，還有什麼比人權更重要？這只是證明了你沒有勇氣面對其他聲音而已」，大呼「大型雙標現場」。

其他人認為，苗博雅避重就輕、問A答B，「她現在不主張廢死，主張裝死了」、「直接轉移話題」，甚至大嘆苗讓他太失望。有網友坦言，曾經是苗博雅的支持者，單就這個事件他下車了。也有人緩頰「明明該講的都講過了，到底是還想得到什麼答覆？」

2013年犯下殺害母女罪行的死刑犯黃麟凱，16日晚間10時2分接受槍決伏法，是賴總統上任後首次執行的死刑，引發全台熱議。

過去反死立場鮮明的台北市議員苗博雅，這次靜悄悄挨批雙標，不過她指民眾黨團總召黃國昌是「唯一被司法認證的廢死政治人物」。黃國昌18日表示，死刑是非常嚴肅的問題，政治人物拿死刑執行政治操作及政治攻擊，終將遭到反噬，苗博雅就是典型例子。

賴清德 民調 廢死

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