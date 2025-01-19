民眾黨改選黨職 黃國昌：外力見縫插針

民眾黨第三屆第一次黨員代表大會19日登場，將選出9席中央委員、7席中央評議委員，屆時黨內派結構將洗牌。(本報資料照片)

民眾黨 第三屆第一次黨員代表大會今登場，將選出9席中央委員、7席中央評議委員，屆時黨內派結構將洗牌。前立委蔡壁如 憑藉著中南部地方組織盤之姿，來勢洶洶；由民眾黨新生代組成的「雙北派」若全選上，可望成為黨內不可忽視的新勢力。前中央委員認為，除了有「柯派」外，也有「蔡派」、雙北派等各自擁護者，對2月的黨主席補選將是關鍵。

針對外界質疑前立委蔡壁如參選黨主席會導致民眾黨分裂。代理黨主席黃國昌 昨表示，有很多外在力量見縫插針，但每個重要時刻黨員跟支持者都上下一心，為台灣第三勢力打開更大空間，延續前黨主席柯文哲理念，是最大共識。

民眾黨第4屆中央委員暨中央評議委員選舉報名及連署作業業完成後，中央委員共17名候選人報名並通過連署門檻；中央評議委員共14名候選人報名並通過連署門檻。

根據民眾黨職人員選舉辦法規定，票選中央委員9席、候補3席；中央評議委員票選7席、候補2席。

這次備受矚目的是雙北市議員黃瀞瑩、陳世軒、陳宥丞及張志豪組成的「雙北幫」，他們有感於中央、地方意見有落差，盼進入中央委員會為地方發聲。黃瀞瑩昨也說，她在地方也走了兩年多，有非常多的實務經驗，希望可在黨中央實踐，很多人覺得雙北議員只是在雙北行走，或是只用雙北看天下，但事實上並不是這樣。

一名前中央委員表示，每位黨代表有中央委員三票、中評委兩票，因此早在黨代表選舉時，就已有各派系陸續接觸、拉票，尋求支持，將如何擬定配票等策略，更牽動2月代理黨主席對決關鍵。