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柯建銘令設罷免站 藍：取代韓國瑜？叫板賴清德？

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北18日電

民進黨日前表示，未對罷免具體討論；不過民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站，這是歷史的召集，希望台灣人民見證這歷史一刻，開始連署後，很快就看到台灣有救了。

柯建銘說，大罷免是用選罷法131條，不用身分證，是舊法，很容易過關，剩最後二周，2月3日只要送進去，中選會成案就用舊法來做，國民黨要改新法也來不及。立法院長韓國瑜被罷免也是用舊法，國民黨怕了，知道韓要完蛋了。對於柯建銘發動大罷免，民進黨發言人吳崢說，尊重公民團體自主性。

國民黨團總召傅崐萁表示，柯建銘應好好休息，精神狀態不是很正常的情況下，勿在立法院發表這麼多謬論。賴清德總統是跟柯建銘內鬥還是唱雙簧？是要朝野和解，還是無止盡壓迫在野黨鬥爭？請賴清德講清楚。

國民黨立委李彥秀說，柯建銘不僅想罷免韓國瑜取而代之，還不斷向賴清德叫板，目標直指黨主席；柯跳過黨主席，直接指揮民進黨全體黨公職以及議員服務處要廣設罷免連署站，未將賴清德放在眼裡。李彥秀表示，賴清德要韓國瑜多與柯建銘喝咖啡溝通，恐怕賴清德才需與柯建銘多喝幾杯「交心珍奶」。

罷免 柯建銘 賴清德

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