總預算清倉 在野首砍939億 「賴政府不會關門」

國民黨團表示，預算審查後沒有政府部門會關門、癱瘓，唯一不同的是不能再浮編，亂花人民的錢。（記者林俊良／攝影）

立法院會進入總預算 大清倉，昨院會開始處理總預算通案刪減部分，藍白聯手表決並二讀通過，刪除939億7500萬元(台幣，約28.54億美元)，約占總預算3%，刪減金額創下史上新高。其中媒體文宣費統刪60%、水電費統刪10%，其餘約800個提案則留待下周院會處理。

立法院下周二休會，近日緊鑼密鼓處理總中央政府預算案。國民黨 團、民眾黨團起初祭出海量提案約3000多案，朝野黨團歷經兩度協商未果，藍白陸續撤案減量，最後約濃縮至800多案，昨下午處理通案部分，其餘留待下周一、二院會闖關。

國民黨團總召傅崐萁強調，該用的錢國民黨會支持，浮編的錢就應該「還錢於民」，國民黨確定刪1111億元，占總預算3.47%，幅度與往年差不多，同時還會刪除政府補貼給台電的1000億元。

在野黨磨刀霍霍大砍、凍結中央政府總預算，各行政部門哀鴻遍野，甚至引發工商業界、文化圈關切。行政院長卓榮泰昨日對海外台商還大吐苦水說，自己過去當民代，對績效不好的單位都是「懲罰性刪一元」，現在卻是只保留一元，根本是弱化整個國家的競爭力與國防實力。

國民黨團首席副書記長王鴻薇則秀出圖卡打臉指，國民黨刪除金額不含台電總共是1111億元，但在野黨減列後，總預算仍然有3兆214億元，比113年歲出總預算2兆9519億元還高，「蔡政府不會關門，難道賴政府就會關門嗎？」

王鴻薇表示，賴政府這段時間滿天造謠，是不是打臉自己，自證「賴清德 比蔡英文無能」。她強調，預算審查後，沒有政府部門會關門、癱瘓，每一個部門都會照常運作，預算要嚴格把關，唯一不同的是不能再浮編，亂花人民的錢。

民進黨團總召柯建銘說，總預算是國家發展重要資源，通案就砍939億元，其餘提案還沒拿出來，完全的黑箱，史上最惡質的在野黨，非罷不可。

院會昨日二讀處理完通案刪減部分，刪減項目包括水電費統刪10%，但教育部所屬的各級學校、公共圖書館、博物館、科學園區管理局等除外；而被視為「大內宣」的媒體政策及業務宣導費，除另有決議外則統刪60%。

數發部、ＮＣＣ赴陸旅費 全刪

而機關首長用於公關的「特別費」則統刪60%，其中行政院、陸委會、原民會、內政部、農業部、數發部、NCC、法務部、銓敘部、監察院、勞動部等11個單位則是全數刪除。