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韓國瑜：希望柯建銘不要那麼硬 賴清德：韓柯應多喝咖啡

台灣新聞組／台北17日電
一邊送暖 賴清德總統（左）16日接見立院訪美團，贈暖暖包給立法院長韓國瑜（右），韓國瑜開玩笑稱「該送我一頂假髮」。（中央社）
一邊送暖 賴清德總統（左）16日接見立院訪美團，贈暖暖包給立法院長韓國瑜（右），韓國瑜開玩笑稱「該送我一頂假髮」。（中央社）

賴清德總統昨與立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團「喝咖啡」。針對朝野紛擾，賴總統表示，政黨儘管有競爭，但對外團結一致、共同承擔，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」，目前最重要的就是團結，「團結真有力」。

美國總統當選人川普1月20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團18日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿。

賴總統昨早在總統府接見代表團時表示，國內政黨儘管有競爭，但對外團結一致、共同承擔，為深化台美關係努力，爭取國家最大利益，「我們一起走向世界，都是來自同一個國家中華民國台灣」。他賦予代表團三項任務，包括傳達台灣人民誠摯的祝福、傳達台灣人民對民主的堅定承諾、建立台美關係新里程碑。

韓國瑜致詞時表示，台灣的安全就像桌子的四隻腳，第一是保護中華民國、第二是保護自由民主、第三是維護美台關係、第四是維護兩岸和平，慶賀團會全力以赴，傳遞台灣人民的良善與熱情。

隨後閉門會談近一小時，據轉述，會談氣氛輕鬆、融洽，就像朋友間交換意見。針對立院正在處理的總預算案，李彥秀、柯志恩與王定宇都提及，若朝野有共識的部分，就趕快通過。韓國瑜接話表示，希望朝野一起努力讓協商順利進行，也希望「（民進黨立院黨團）柯總召不要那麼硬」；賴總統聽聞後微笑回應，「院長與柯總召也要多喝咖啡」。在場藍營立委聽了則紛紛要求「總統要去跟柯總召說」。

據轉述，李彥秀也向賴總統表示希望能多與總統喝咖啡，賴回應「非常歡迎」。

韓國瑜 咖啡 中華民國

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