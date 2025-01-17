總預算協商卡關 韓國瑜嘆柯建銘「一個人跳水上芭蕾38分鐘」

一邊開嗆 行政院長卓榮泰（右二）昨主持總預算說明記者會，經濟部長郭智輝（右）、國科會主委吳誠文（左）一同出席。記者余承翰／攝影

朝野進行總預算 大戰，立法院長韓國瑜 昨天再度召集協商，但民進黨團總召柯建銘一開場就祭出冗長發言策略，韓國瑜一度語帶無奈形容「柯建銘自己一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」，最後韓宣布散會，黨團協商「零進度」。

立法院會今天上午預計先處理公平會人事案，接著可能開始處理今年度中央政府總預算案。立法院人士分析，議事人員光是宣讀3000多個預算提案，可能就要花掉一天時間，所以最有可能是下周一、二才開始表決。

據立院統計，針對總預算案的提案數量，藍綠白立委就達329四案。國民黨 團昨已啟動內部「減量提案」。國民黨團首席副書記長王鴻薇說，藍營會先自己減量提案，例如媒體宣傳費可能有上百個案子，可濃縮成一案，以主決議處理。

針對在野擬大砍總預算，行政院長卓榮泰昨率九名部會首長大動作舉行記者會，呼籲在野理性審查，別為宣洩情緒而報復性刪減。卓揆批評，在野黨團一下子提出三千多案，要大幅刪減、凍結總預算，嚴重影響國家重大發展，威脅人民福祉與權益；多項統刪提案將造成「五大弱化」：包括弱化國家總體競爭力、弱化維護國家安全的國防實力、弱化科技發展維持優勢的實力、弱化公務員工作績效和學習進步的能力，並弱化政府與民眾溝通、說明重大政策的能力，變相助長錯假訊息。

假使總預算案審議不如預期，政院是否提出覆議？卓揆表示，國會若不改變情緒性、報復性的預算刪減跟凍結，使政府無法在此種預算結構下推動政策，必須自力救濟提出應有作為。是否與賴總統商討，由總統出面院際協調？他說，總統自有高度去思考如何對國家、社會、民眾有利，府院會持續討論。

卓榮泰並將砲火對準國民黨主席朱立倫，稱對台電預算、媒體宣傳費指指點點，難道又想重返黨國時代，用黨指揮一切？國民黨反批，民進黨所做所為不只是黨國主義，更是強盜行為，且監督預算天經地義，不需要卓揆指指點點。