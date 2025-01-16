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菱傳媒民調：民眾黨南部支持度「逼近腰斬」 僅竹市漲

台灣新聞組／台北16日電
民眾黨「111釘孤枝」活動，數萬人無懼低溫到場力挺，超乎朝野人士原先預期。(記者余承翰／攝影)
民眾黨「111釘孤枝」活動，數萬人無懼低溫到場力挺，超乎朝野人士原先預期。(記者余承翰／攝影)

民眾前黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案被羈押禁見，確定將在台北看守所內過年，民眾黨11日司法節當天號召支持群眾集結，抗議司法不公，引起不小回響。但在網路媒體《菱傳媒》日前公布的縣市民調中，民眾黨支持度多呈現下滑，唯獨在「本命區」新竹市逆勢上漲。

《菱傳媒》日前先後公布2波縣市調查，與2023年7月相比，民眾黨政黨支持度呈現大幅衰退，南部部分縣市更逼近「腰斬」。其中，民眾黨在宜蘭的支持度（6.38%）下跌2.84個百分點；嘉義縣市分別為（4.7%）下降1.76個及（4.42%）下滑4.05個百分點；雲林（3.34%）更大幅下跌5.41個百分點；彰化縣部分，民眾黨支持度（4.28%）大幅減少4.46個百分點，青年選票嚴重流失。

就新竹縣來看，國民黨支持度為21.39%、民進黨21.65%、民眾黨9.87.%、中立選民38.1%為大宗，民眾黨支持度微幅下跌2.07個百分點，其他政黨3.22%、另有5.8%不願回答。新竹市本命區的部分，國民黨支持度為11.56%、民進黨24.44%、民眾黨15.29.%、中立者37.6%、其他政黨3.55%、另有7.56%不願回答。民眾黨新竹市支持度不減外，反較2023年7月增加1.33個百分點，其中以40-49歲增加最多（8.52個百分點），其次依序為20-29歲增加4.17個百分點，30-39歲增加3.68個百分點，不過在高年齡層的50-59歲仍大幅流失9.05個百分點，60歲以上則流失0.41個百分點。

這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計與調查顧問，皮爾森數據負責執行，經費來源為菱傳媒。

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