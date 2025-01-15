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黑熊種菜課3840元 藍酸沈伯洋「商業鬼才」

記者鄭媁、張曼蘋／台北15日電
國民黨指黑熊學院一堂種菜課要價3840元台幣，大酸沈伯洋「民主菜農」。（圖／國民黨提供）
國民黨指黑熊學院一堂種菜課要價3840元台幣，大酸沈伯洋「民主菜農」。（圖／國民黨提供）

國民黨昨揭露黑熊學院一堂「跟著黑熊準備求生必備蔬菜種植術」課程，要價3840元台幣(約116美元)，揶揄民進黨立委沈伯洋是「民主菜農」；沈伯洋反批國民黨連戰爭的食物安全和鄰里互助都要汙名化，喊告加重誹謗，國民黨立刻回「馬上提告最快，法律認證最帥」。

國民黨立委張智倫日前揭露內政部今年原編列2218萬元台幣(約67萬美元)，以密件向地方警局指定推薦沈伯洋創設的黑熊學院規畫民防訓練課程。國民黨粉專昨進一步指出，「跟著黑熊準備求生必備蔬菜種植術」課程要價3840元，這種課程簡直民防聖典。

國民黨指出，國軍選擇賠錢提前退伍的軍士官人數短短四年暴增四倍，這些顯然對民進黨而言不重要，只有密件狂砸2000萬台幣給黑熊學院最重要；消遣沈伯洋是商業鬼才、民主菜農。

內政部長劉世芳表示，各項計畫依法辦理，無獨厚特定團體，也不容許任何違反預算法情形出現。她說，警政署函文是授權各地處理，提及的團體只是作為可能的參考選項，實際執行時擁有完全自主選擇權，內政部推動民防相關業務會以依法行政為最高原則，確保每一分預算花在刀口上，並做到程序公開透明，接受國會及社會檢驗。

沈伯洋則說，國民黨造謠沒有下限，黑熊學院應直接提告加重誹謗，若國民黨無法證明「內政部給黑熊2000萬」，傅崐萁辭總召、朱立倫辭黨主席。他也說，國民黨連「戰爭該怎麼確保食物、保持心智健康」都要嘲笑，看來是鐵了心要賣台。

國民黨回應，政府預算運用是可受公評之事，內政部長劉世芳「真的壞壞，給太少了。」小編則酸，套一句沈伯洋深愛的民進黨團總召柯建銘名言「不告是乖孫子」。

國民黨 內政部 預算

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