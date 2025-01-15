我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

鄭文燦涉貪三度出庭 嗆檢方斷章取義 音檔不完整

台灣新聞組／台北15日電
桃園地院15日第三度開庭審理海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪案，結束後鄭文燦離去。(記者葉信菉／攝影)
桃園地院15日第三度開庭審理海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪案，結束後鄭文燦離去。(記者葉信菉／攝影)

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地方法院昨再度開庭，法官突襲勘驗桃園市府會議紀錄，辯護律師花近兩小時才確認十幾分鐘內容；辯方雖聲請完整比對後再開庭勘驗，但法官指律師團動作太慢，未核准其聲請。

檢辯雙方昨也針對調閱監聽、簽結卷證舌辯，檢方拿周刊剪報，指庭訊尚未公開引用監聽或筆錄內容已遭媒體洩露，也會影響被告以外者隱私；辯方表示無外洩動機，調閱資料屬訴訟權利。

鄭文燦昨第三度出庭，提早20分鐘抵達桃園地院，未接受媒體訪問。鄭文燦妻子林俞汝、兒子到場旁聽。開庭時律師團表示，本月3日才取得廖家所有人17片偵訊光碟，五天後才拿到五次會議紀錄光碟，其中有雜訊聽不清，音檔編碼錯誤，要求完整比對後再開庭勘驗。

法官表示與書記官三人花兩周聽完六次會議紀錄且有逐字內容，律師團勘驗逾500小時光碟的動作太慢，未核准辯方聲請。

接著法官就宣布將勘驗檢方提供桃園市府2017年3月、9月兩次會議紀錄，以釐清鄭文燦是否有主導、協助廖俊松的欲自辦市地重畫案，及廖家父子與會時，請託市府協助解編山坡地、向政院爭取國家重大建設專案等重要片段。

律師團針對會議紀錄筆錄內容及譯音，字字糾正、確認，十多分鐘會議錄音，前後花了100多分鐘確認。

鄭文燦表示，檢方提供音檔不完整，相關會議尚未結束，他也未宣讀決議，就被斷章取義認定他為協助廖決議改成市地重畫；林口特定計畫案完全由營建署主導，會中決議也是根據營建署建議做成。鄭強調，相關都計案市府均依法並堅持取得百分百同意才能進行自辦市地重畫。

桃園地院15日第三度開庭審理海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪案，鄭...
桃園地院15日第三度開庭審理海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪案，鄭文燦於下午2時10分抵達桃園地方法院，不發一語。(記者葉信菉／攝影)

鄭文燦

上一則

黑熊種菜課3840元 藍酸沈伯洋「商業鬼才」

下一則

賴清德下令強化黨內溝通 藍委諷逆襲 準備拿柯建銘祭旗

延伸閱讀

新聞眼／賴清德、柯建銘唱雙簧？ 朝野和解像詐騙

新聞眼／賴清德、柯建銘唱雙簧？ 朝野和解像詐騙
黑白集／梁文傑曾與詐欺犯宴飲 新潮流紀律嚴明成傳說

黑白集／梁文傑曾與詐欺犯宴飲 新潮流紀律嚴明成傳說
抗癌2年 台灣國發會前副主委游建華3日病逝

抗癌2年 台灣國發會前副主委游建華3日病逝
柯案對比鄭文燦案 郝龍斌：選擇辦案 藍綠白有別

柯案對比鄭文燦案 郝龍斌：選擇辦案 藍綠白有別

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16
韓國瑜(中)今早到雲林參加民主學校，致詞時以個生人成長歷程及台灣民主演化，談笑風生，引來全場笑聲不斷。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

2025-01-12 14:13

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」