黃國昌宣布參選民眾黨主席 蔡壁如拱親征竹市

民眾黨代理主席黃國昌（中）14日宣布投入黨主席補選後，拜會台北市議長戴錫欽（左）。(記者曾吉松／攝影)

前民眾黨 主席柯文哲 因涉弊案遭羈押，日前辭去黨主席職務，民眾黨代理主席黃國昌昨宣布，決定投入民眾黨主席補選，第三勢力是得來不易的火苗，對於民主發展至關重要，絕對不能熄滅，在前主席柯文哲無法親自領導的時間，未來他將會窮盡一切努力，義無反顧與所有同志勇敢前進，等待柯文哲回來時為團隊感到驕傲。

民眾黨前天發布第二屆黨主席補選「選舉投票公報」，線上報名期間為14日至17日，2月15日舉行網路投票。據了解，黃國昌昨已完成網路報名。

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會，面對媒體詢問黨主席補選事宜，黃國昌僅說會在適當時間宣布決定。不過，隔不到一個小時，他便在臉書發文，「經過審慎思考，決定投入民眾黨主席補選」。

黃國昌宣布參戰後，在黨秘書長周榆修陪同下前往台北市議會拜會。媒體問到參選黨主席補選原因，黃國昌沉默約10秒鐘，嘆了一口氣說，真正關鍵還是跟柯文哲的長談，柯文哲受賴清德 政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

民眾黨前秘書長謝立功表示，看好黃國昌勇於承擔。前立委蔡壁如昨接受廣播專訪說，如果黨內有人願意承擔，自己應該就是要極力支持。如果黃當選黨主席，2026主帥親征能帶起選戰趨勢，並支持黃選新竹市。黃受訪回應，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市。

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，抗議司法不公正，聲援遭羈押的柯文哲。國民黨立委徐巧芯昨早表示，她曾與熟識賴清德總統的人士通話，該人說法稱柯文哲被關，「賴清德開心死了」，賴只想如何連任，最好的方式是讓柯坐牢，那就沒有競爭對手。

徐巧芯表示，她雖不是全盤相信這樣的說法，但不諱言不無道理，否則為何「百億賭王」林秉文牽涉八八會館地下匯兌案，司法單位卻輕輕帶過？縱放八八會館所有嫌犯，卻要羞辱柯文哲，要求新台幣7000萬元交保，還要戴電子腳鐐，要求柯文哲辭黨主席，且再次羈押。

徐巧芯分析，目前看來賴清德就是要和在野黨極限對抗，就像賴清德過去擔任台南市長時，曾經200多天不進議會一樣。所有問題都在賴清德身上，面對朝小野大，執政者要拋出善意，用協調溝通讓社會往前，賴清德都沒做，只想關柯文哲。