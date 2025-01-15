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藍白揮刀總預算 部會文宣費擬全砍 卓榮泰：接受合理監督

台灣新聞組／台北15日電
朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。圖為民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召傅崐萁（右）在議場與黨籍立委交換意見。(記者杜建重／攝影)
朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。圖為民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召傅崐萁（右）在議場與黨籍立委交換意見。(記者杜建重／攝影)

朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算，國民黨團提案全數刪除各部會媒體文宣費，數發部、NCC與陸委會業務費刪減至1元(台幣，以下同)；民眾黨團提案大砍10％總預算，行政院與農業部的特別費全刪光。

立法院下周二休會，未來一周是總預算案三讀關鍵期。對於藍白鎖定刪除各部會文宣費，行政院人士表示，國家的發展需要朝野合作，許多福國利民、打擊犯罪、支援民生等業務，需各部會協力合作才能進行，期待理性審查預算；行政院長卓榮泰已要求各部會清楚說明預算編列狀況並據理力爭，也強調預算的執行會接受合理的監督。

今年度總預算案是賴清德總統上任後首次編列，其中歲入3兆1534億元(約956億美元)、歲出3兆1325億元(約950億美元)，歲入與歲出雙創新高；支出比重最多的是社會福利，達8310億元，其次為經濟發展支出5386億元，第三為國防支出4674億元。

國民黨立院黨團對刪減總預算案有四方向：一為各部會文宣費全數刪除；二為針對數發部、NCC、陸委會業務費刪減為1元；三為其餘部會業務費先行凍結70％，等執行30％後才可以申請解凍；四為潛艦預算保留2025年度2億元，其餘18億元先行凍結，等潛艦海測過後才能動支。

備受矚目的潛艦預算，國民黨主席朱立倫與藍營國防及外交立委討論過後，拍板決定先凍結18億元，等通過海測後才能動支。立委徐巧芯表示，國民黨絕無刪除潛艦預算，而是先等潛艦預算海測過後，才能解凍。

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨團提案減列2061億193萬5200元、凍結974億7732萬4244元，大約占總預算10%，「該刪的刪、該凍的凍，絕對不允許民進黨政府浪費人民納稅錢。」對於民眾黨團將刪除行政院與農業部特別費，民眾黨立委張啓楷表示，立法院決議提高公糧收購價格，結果農業部只給三分之一，民眾黨團提案刪除特別費，「農民生計都不顧，憑什麼送紅包」。

由於時間緊迫，行政部門官員本周起陸續到在野黨立委辦公室說明爭議預算，期盼立委手下留情，但多數藍白立委仍然鐵了心要大刀揮砍，未因官員積極說服而撤案。行政院長卓榮泰表示，希望強化溝通，否則擋下的就是福國利民的預算、就是各縣市政府及立委都努力爭取的建設。

立法院進入總預算大戰，朝野黨團力拚21日休會前完成今年度中央政府總預算案三讀。圖...
立法院進入總預算大戰，朝野黨團力拚21日休會前完成今年度中央政府總預算案三讀。圖為去年行政院長卓榮泰針對總預算報告並備質詢後，朝野立委在議場舉牌表述意見。(本報資料照片)

預算 民眾黨 國民黨

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