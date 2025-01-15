觀察站／賴清德出手整隊 也防老柯作亂？

賴清德總統下令行政立法協調會議要「升級召開」在賴清德擔任台南市長期間，有多次交手經驗的國民黨立委謝龍介14日表示，賴清德將展開逆襲，準備民進黨立院黨團總召柯建銘祭旗。(取材自謝龍介臉書)

民進黨 行政立法協調會報，在賴清德 總統一聲令下，將升級召開，令外界嗅到不一樣的綠營內政治氛圍。

賴清德執政八個月來，執政團隊立院、政院步調不一致時有所聞，甚至近期還出現立院大黨鞭柯建銘 疑似自走砲的「雙罷」事件，賴清德此時出手，除了拉高橫向溝通層級，更有黨內整隊，統一口徑面對立院戰場的考量。

民進黨前兩次中央執政，扁政府、蔡政府初期也都遇到黨政整合問題。陳水扁時代創設高層九人小組，穩固住黨內派系與府院黨、立院黨團間的平衡。

到了蔡政府時代，高層橫向聯繫更加多元，除每周一有行政院副院長層級召集行政立法便當會，每周三則是正副總統與行政院長例會，周四更時常有民進黨立委赴政院向高層建言，總統府也會定期與五院秘書長、總統府資政餐敘。

賴政府上台後，部分會議不是停擺就是層級降低，連行政立法會報都常移師到柯建銘辦公室，僅簡單交換意見。一段時間下來，綠營立委埋怨政院根本不懂立院第一線作戰需求的風聲，在黨內不脛而走。

此問題到近期依舊未改善，有民進黨不分區立委舉例，「老人福利法」修法6月在立院完成初審時，就已預告65歲以上長者健保費，將有更高比例由中央全額補助，這是相當嚴重的事情，但行政院並未重視，直到法案被排上院會議程，離三讀只剩一步之遙，衛福部才做出回應，行政部門「慢了不只一拍」，只剩下民進黨立委在立院疲於奔命。

不僅如此，當柯建銘拋出「雙罷」，也與賴清德及黨中央似有不同調。也因此，當賴清德選在這個時間點擴大行政立法溝通，更免不了讓外界質疑有「防老柯打著黨團自主作亂」的弦外之音。

眼下台灣政局，藍白聯手，綠營幾難招架，內部已無不同調本錢，若連行政、立法部門都無法有效整合，「雙少數政府」的處境只會更加險峻。