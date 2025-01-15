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賴清德下令強化黨內溝通 藍委諷逆襲 準備拿柯建銘祭旗

台灣新聞組╱台北15日電
賴清德總統下令行政立法協調會報「升級召開」，行政院長卓榮泰(中)13日即隨召集開會，副院長鄭麗君(右)也參加。圖為行政院會資料照。(圖／行政院提供)
賴清德總統下令行政立法協調會報「升級召開」，行政院長卓榮泰(中)13日即隨召集開會，副院長鄭麗君(右)也參加。圖為行政院會資料照。(圖／行政院提供)

兼任民進黨主席的賴清德總統，8日在官邸舉行派系會議，當天親自下令行政立法協調會報「升級召開」。民進黨立委多指出，有了行政院副院長鄭麗君加入，立院黨團、政院溝通將更順暢。

針對賴總統強化府院黨及立院黨團溝通平台，總統府昨無進一步說法。但國民黨立委謝龍介表示，賴清德將展開「逆襲」，對日前突然喊出「雙罷」的民進黨立院黨團總召柯建銘「祭旗」。柯建銘則說，被稱「龍介仙」的謝龍介，其實就是「王祿仔仙」（台語指招搖撞騙的人），不懂的事情就不要亂講。

行政院發言人李慧芝表示，前天會議主要焦點在中央政府總預算審議部分，希望獲得執政黨立院黨團支持，讓總預算案能夠順利通過；行政立法協調會報是政院與立法院黨團保持暢通的溝通及協調管道，未來希望能採固定時間舉行。

一位民進黨資深立委指出，賴總統對當前國會憂心，現在民進黨立院黨團弱化，不單是席次輸人，行政院絕對要負很大責任，在主要爭議法案中，政院不僅論述未簡化，反應速度也慢半拍。

另有民進黨立委表示，從財劃法、警察人員人事條例等，甚至近日的老人服務法，執政黨都是被動回應朝野攻防；如今層級拉高，可預期溝通將更有效率。

不過，在賴清德擔任台南市長期間即有多次交手經驗的謝龍介說，賴清德親自下令行政立法協調會報要「升級召開」，這才是他認識的賴清德，「賴清德的逆襲，可能正要開始」。

謝龍介分析，此事透過媒體傳遞「親自」、「下令」、「升級」的概念，當然是針對柯建銘「作亂」而來，要讓全國百姓，尤其是綠營內部知道「誰才是老大」；賴清德這時表態「總統會管，總統要管了」，是要安撫兼整頓已經瀕臨崩潰的民進黨團，也提醒行政院和閣揆卓榮泰「施政成績不及格」。

謝龍介說，他認識的賴清德，字典裡沒有「認輸」，「柯建銘這麼大石頭，被搬開只是時間問題」，在野陣營要做好準備，「賴清德很快會親自上陣」。

民進黨立院黨團總召柯建銘倡議「雙罷」，繼上周在立院程序委員會提案改選立法院長遭藍白封殺後，昨天再提改選案，依舊被在野擋下來。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘昨天才找立法院長韓國瑜召集協商，有求於人還羞辱性提案，狂妄至極。

賴清德 民進黨 柯建銘

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